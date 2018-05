Kuljetusrikos mahdollinen – poliisi tutkii Kinnin onnettomuutta

Itä-Suomen poliisilaitos käynnistää esitutkinnan Mäntyharjun Kinnin asemapaikalla huhtikuussa tapahtuneesta kemikaalipäästöstä.

Poliisin tiedotteen mukaan tutkinta on käynnistetty Etelä-Savon ely-keskuksen tutkintapyynnön ja kansalaisten yhteydenottojen perusteella. Asiaa tutkitaan alkuvaiheessa ympäristön turmelemisena ja vaarallisten aineiden kuljetusrikoksena. Tutkinnassa selvitetään onko asiassa syyllistytty tahalliseen tai törkeän huolimattomaan menettelyyn.

Ely-keskuksen tutkintapyynnön perusteella on syytä epäillä, että tapauksen johdosta vaarallista kemikaalia on päässyt ympäristönsuojelulain vastaisesti maaperään ja edelleen vesistöön. Vaikutustenarviointi on kesken, mutta päästön seurauksena on aiheutunut mm. luonnonvarojen käyttämisen estymistä ja vahinkoa omaisuudelle ja sen käytölle.

Vaarallisten aineiden kuljetusrikoksen osalta selvitetään, ovatko joku tai jotkut käsitelleet ja säilyttäneet vaarallista ainetta lain vastaisesti ja näin syyllistyneet menettelyyn, joka voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle.

Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti 7.4. liikkeelle, jonka seurauksena yksi säiliövaunu rikkoutui. Rikkoutuneesta säiliöstä pääsi ympäristöön 35 tonnia MTBE – nimistä kemikaalia.

Lue kaikki Kinnin kemikaalionnettomuuteen liittyvät nettiuutiset tästä linkistä.