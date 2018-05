Ministeri Saarikko: Pertunmaalta mallia muualle

Nostakaa rimaa! Tehkää tästä kokeilu, jota tultaisiin katsomaan muualta Suomesta ja maailmalta, kehotti perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) Ruuhilammen perhekodissa maanantai-iltana.

Saarikko oli silminnähden ilahtunut, vaikuttunut ja innostunut näkemästään vanhusten ammatillisesta perhekodista. Se on Suomen ensimmäinen ja sijaitsee Pertunmaan Mansikkamäessä.

Suomessa kohdistuu vanhusten perhehoitoon paljon odotuksia, mutta Saarikon mukaan tulokset ovat toistaiseksi olleet vaatimattomia.

Sen sijaan Essoten alueella on pantu toimeksi. Maakunnista nopeimmin ikääntyvän Essoten alueella oli tilausta välimuotoiselle, ympärivuorokautiselle palveluasumiselle.

Perhehoito soveltuu hyvin esimerkiksi muistisairaille, jotka eivät enää pärjää kotona, mutta eivät tarvitse tehostettua palveluasumista.

Ministeri Saarikko halusikin tietää, kuinka Etelä-Savossa on edetty ja onnistuttu.

– Aika oli sopiva. Olennaista oli, että saimme mallin lyötyä läpi palveluohjaukseen, kertoi hankepäällikkö Jaana Koinsaari, jonka johdolla Etelä-Savossa on etsitty omais- ja perhehoitoon parempia palveluja.

Perhehoito-mallin leviämiseksi etusijalla on perhehoitajien jaksamisen tukeminen. Riittävä sijaisten määrä on turvattava.

