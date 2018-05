Yrittäjäkyselystä laiha saldo – vastaajilta Mäntyharjulle risuja ja ruusuja

Mäntyharjulaisten yrittäjien tyytyväisyys kunnan elinkeinopolitiikkaan vastaa maakunnan keskiarvoa, kertoo Suomen yrittäjien valtakunnallinen kysely. Kyselyn tulos ei kuitenkaan ole paikkakunnan osalta kattava, sillä siihen vastasi paikkakunnalta ainoastaan seitsemän yrittäjää.

Määrä on vähäinen, jos sitä vertaa esimerkiksi Kangasniemeen tai Juvaan, jossa vastaajia oli kummassakin 21. Pertunmaan vastauksia ei edes julkaistu, sillä kyselyyn vastaajien määrä jäi neljään yrittäjään.

– Ihmisiä on vaikeaa saada liikkeille vapaaehtoistoimintaan. Yrittäjillä on kiire ja aikataulut tiukat, Mäntyharjun Yrittäjät ry:n vt. puheenjohtaja Jani Paasonen selittää kyselyn alhaista vastaajamäärää.

– Vähäisestä vastausmäärästä huolimatta kyselyn tulokset vaikuttavat kuitenkin varsin todenmukaisilta, Paasonen katsoo.

Kyselyn mukaan mäntyharjulaiset yrittäjät ovat tyytymättömiä erityisesti kunnan päätöksenteon nopeuteen ja yrittäjien vähäiseen kuulemiseen heitä koskevissa päätöksissä.

Kyselyyn vastanneiden yrittäjien mielestä kunta ei myöskään tarpeeksi edistä ammattitaitoisen työvoiman saamista yrityksiin. Risuja tuli myös tiedottamisesta. Vastausten mukaan kunta ei tiedota tarpeeksi ennakoivasti tulevista hankinnoista tai hankintoihin liittyvistä linjauksista.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mielestä kyselyn viesti on ristiriitainen.

– Kyselyn vastaajamäärän pienuudesta ja isosta hajonneista johtuen, ei näistä juurikaan johtopäätöksiä voi tehdä. Nimettömiä mielipiteitä, Ollikainen kuittaa.

– Vastaajat arvostelevat päätöksenteon nopeutta, mutta toisaalta meitä on moitittu liian hätäisestä asioiden viennistä päätöksentekoon, jota olemme tehneet silloin kun osapuolena on ollut yritys, hän lisää.

Ollikainen viittaa erityisesti hoivakotien tonteista käytyihin vääntöihin.

