Lasten crossikoulu alkoi Ruotimolla – tutustumaan saapui kymmenkunta innostunutta

Mäntyharjulaisen motocross-kuski Lasse Kurvisen isännöimään crossikouluun Mäntyharjun Ruotimolle saapui tiistai-iltana kymmenkunta innokasta lasta.

– Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kokeilla crossia ohjatusti ja ilmaiseksi. Taka-ajatuksena tietenkin on, että mahdollisimman moni heistä innostuisi ja ostaisi oman pyörän, 14 SM-mitaliakin voittanut Kurvinen kertoi.

Ensimmäisten joukossa kaksipyöräisen ohjaimiin Kurvisen kanssa hyppäsi mikkeliläinen Vilma Leskinen, jolle kierros ilta-auringon lämmittämällä asfalttiradalla oli mieluisa.

– Se ei ollut helppoa, mutta ei hirmu vaikeatakaan. Ajaminen oli mukavaa ja tuntuu, että tätä voisi vaikka harrastaakin, Leskinen sanoi.

Kurvisen toiveissa on, että Mäntyharjun lisäksi Mikkelissä ja Sulkavalla järjestettävä crossikoulu houkuttelisi lajin pariin vuosittain muutaman uuden aktiivin.

Koulu järjestetään yhdessä yhteistyöyritysten kanssa, joiden kanssa kokoon on kerätty reilun 6000 euron kassa. Niillä on hankittu uusi pyörä, kolmet ajovarusteet ja vakuutukset. Kurvinen on sitoutunut itse projektiin kolmeksi vuodeksi.

– Toiveena on, että muutaman vuoden päästä olisimme saaneet ainakin 15 kuskia pyörimään radoille eri puolilla Etelä-Savoa. Itse pyrin olemaan tässä niin sanotusti kipinänvahvistaja, Kurvinen kuvaa.