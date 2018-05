Rikosilmoitusten määrä on romahtanut – vanheneminen ja poliisin etääntyminen syinä

Pertunmaan ja Mäntyharjun rikosilmoituksissa on käynyt hurja kato, kertoo Ylen A-Studion selvitys. Kun Pertunmaalla rikosilmoituksia tehtiin vuonna 2008 yhteensä 408 kappaletta, tehtiin niitä viime vuonna enää 91 kappaletta. Ilmoitusten määrä on siis vähentynyt vuosikymmenessä jopa 78 prosenttia.

Mäntyharjussa vähennystä on 52 prosenttia. Kun vuonna 2008 ilmoituksia oli138 kappaletta, niin viime vuonna niitä tehtiin enää 67 kappaletta. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan syitä rikosilmoitusten määrän vähenemiseen on useita.

Yksi keskeisimmistä on väestön vanheneminen. Eniten rikoksia tekevät 15–30 vuotiaat miehet. Kun heidän määränsä kunnassa vähenee, vähenevät myös rikokset.

Mikkelin poliisiaseman esimies ja ylikomisario Petri Isokuortti uskoo, että syitä valtavaan tilastomuutokseen on muitakin.

– Ensinnäkin rikosten määrä on yksinkertaisesti vähentynyt. Esimerkiksi murrot ovat vähentyneet selvästi. Toisekseen ilmoitusaktiivisuus on vähentynyt. Pienimmistä rikoksista ei ilmoiteta niin herkästi kuin aiemmin, Isokuortti sanoo.

Ilmoitusherkkyyden vähentyminen liittyy osaltaan siihen, että Mikkelissä, Heinolassa tai Kouvolassa sijaitsevan poliisilaitoksen toiminta koetaan kaukaiseksi.

– Kun siellä (pienemmällä paikkakunnalla) ei ole poliisia, kenelle teet rikosilmoituksen, Itä-Suomen poliisilaitoksen entinen rikoskomisario ja väitöskirjatutkija Heikki Mansikka-aho toteaa Ylen jutussa.

Petri Isokuortin mukaan ilmoitusherkkyys on vähentynyt myös siksi, että poliisin ja oikeuslaitoksen toiminta koetaan kankeaksi.

– Joko poliisi ei pysty selvittämään rikoksia riittävän nopeasti tai toisaalta oikeuskäytäntö koetaan kankeaksi erityisesti näpistyksissä. Rikosilmoitus saatetaan siis kokea enemmän ajanhukaksi ja asiassa kärsitään mieluummin taloudellinen tappio.

Isokuortti myöntää myös, että luvuissa näkyy poliisien määrän väheneminen. Poliiseja on Isokuortin mukaan paikoin jopa 30 prosenttia vähemmän kuin 1990-luvulla.

– Näkyvyyttä ja valvontaa vaan on vähemmän ja se on suuri perussyy.

Isokuortin mukaan aikaa perustyöltä vievät nykyisin ulkomaalaisten palautus- ja tulkkiasiat, erilaiset koulutusvelvollisuudet, paperityöt sekä erilaiset kuljetustehtävät muun muassa tuomioistuimiin.

– Kun väki on vähentynyt niin on ollut pakko enemmän keskittyä tärkeimpiin asioihin. Niitä ovat kiireelliset hälytystehtävät sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten tutkinnat.

– Olemme myös joutuneet karsimaan monista hyvistä asioista, kuten koulukäynneistä. Puhumattakaan muista tilaisuuksiin osallistumisista

Isokuortin mielestä Suomen poliisi kuuluu kuitenkin edelleen maailman tehokkaimpiin, jos vertailukohtana käytetään poliisien määrää ja tuloksia. Isokuortin mukaan uhkana kuitenkin on poliisin etääntyminen kansalaisista, järjestäytyneen rikollisuuden kasvu ja lainkuuliaisuuden väheneminen.

– Suomen poliisien määrä on varmaan maailman alhaisin ja päättäjien suhtautuminen sisäisen turvallisuuden asioihin on välinpitämätöntä ja ymmärtämätöntä. Suomi on edelleen yksi maailman turvallisimmista maista ja se on myös yhteiskuntamme tukipilari kaikkeen toimintaan ja kilpailuvaltti, Isokuortti muistuttaa.