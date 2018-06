Pertunmaan ykköskohteita: Vanha-Rantalan kunnostus sai rahaa

Pertunmaan Vanha-Rantalan talomuseo on saanut avustuksen lattian kunnostamista varten. Museovirasto myönsi Pertunmaan kunnan ylläpitämälle museolle 7000 euroa isännän kamarin lattian kunnostukseen.

Vanha-Rantalan talomuseo on yksi Pertunmaan ykkösmatkailukohteista. Museoalueeseen kuuluvat päärakennuksen sekä seudulle tyypillisen talonpoikaistalon lisäksi pihapiirin aitat ja sauna. Kaikki rakennukset ovat alkuperäisillä paikoillaan.

Nyt kunnostettava Isännän kamari on osa talon uudempaa, 1800-luvulla rakennettua päätyä. Päärakennuksen tupa on puolestaan rakennettu 1700-luvulla.

Avustus on Etelä-Savon paikallismuseoista suurin. Yhteensä avustusta myönnettiin 108:lle paikallismuseolle yhteensä 596 000 euroa.

Vanha-Rantalan kamarin lattia on avattu tuulettamista varten, joten kamari on suljettu yleisöltä. Paikalla ovat käyneet rakennuskonservoija ja museoviraston tutkija suunnittelemassa korjauksia.

Vanha-Rantalan muihin huoneisiin voi kuitenkin tutustua entiseen tapaan, museon ollessa avoinna sunnuntaista torstaihin kello 12-18. Keskiviikkoisin museolle voi tulla tekemään käsitöitä.