MäVi osallistuu voimistelun suurtapahtumaan

Mäntyharjun Virkistyksestä matkustaa torstaina 60 voimistelijan joukko voimistelun suurtapahtumaan Suomi Gymnaestradaan.

Sunnuntaihin saakka kestävä voimistelun Suomi Gymnaestrada on kesän suurin voimistelutapahtuma.

Se kerää Turkuun 10 000 voimistelijaa esiintymään, kilpailemaan ja nauttimaan mukavasta yhdessäolosta. Suomi Gymnaestrada jatkaa voimistelun suurtapahtumien pitkää perinnettä modernilla tavalla.

Tällä kertaa tapahtuman yhteyteen on järjestetty poikkeuksellisen paljon näkemistä, kokemista ja tekemistä kaikille Turussa tapahtuma-aikana oleskeleville.

Kupittaanpuistossa pääsee muun muassa kokeilemaan yli 20 eri liikuntalajia, testaamaan Powergym-kuntohaastetta, nauttimaan eturivin artistien esityksistä ja tietysti nauttimaan voimistelusta sen kaikissa muodoissa.

Voimistelun Suomi Gymnaestradassa nähdään satoja voimisteluesityksiä, ja muutamaa näytöstä pääsee seuraamaan myös television välityksellä.

Koko tapahtuma huipentuu sunnuntain Tunne liike -nimiseen päätösjuhlaan, jossa samaan aikaan Veritas Stadionin nurmella voimistelee parhaimmillaan 4 500 voimistelijaa yhtä aikaa.

YLE TV2 esittää Tunne liike -näytöksen suorana lähetyksenä.

Mäntyharjun Virkistyksen Voimistelu- ja tanssijaostosta osallistutaan Tunne liike -kenttänäytöksen kenttäohjelmiin, joista saatiin näytteet jo jaoston kevätnäytöksessä.

Lisäksi MäVi on mukana kaupunkilavoilla, Voimistelun ja tanssin Lumon tanssikilpailussa, sekä Voimistelupäivillä.