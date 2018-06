Sota ja rakkaus-veistos toi lotan keskipisteeseen

Tuskin arvasi Maija-Liisa Heino millaiseen pyöritykseen joutuu lähtiessään tiistaina Taidekeskus Salmelaan.

94-vuotias Heino oli lukenut Pitäjänuutisista tilaisuudesta, johon toivottiin osallistuvaksi lottia. Hän uhmasi hyytävää säätä ja lähti taksilla matkaan Ruskahovista.

– Teatteria olen harrastanut jonkin verran, mutta en muuta taidetta. Ainakin isolta tuo näyttää, tuumasi Heino veistoksesta, jonka Tiina Torkkeli on valmistanut Salmelaan.

Tiistaina paljastettu Sota ja rakkaus-niminen veistos kuvaa lottaa ja hevosta. Torkkelin mukaan kyseessä on parivaljakko, joka palveli eri tehtävissä sotatantereilla – mutta ilman aseita.

Taiteilija kiitti lottia ja muita sodassa olleita vapaudesta, jota myös taide tarvitsee toteutuakseen.

Veistoksen paljastaminen keräsi kurjasta säästä huolimatta runsaasti yleisöä veistospuistoon. Paikalla oli kesän taiteilijoiden lisäksi myös veteraanijärjestöjen edustajia.

– Virkistystähän tämä on! Sotavuosina olin puun latvassa olipa ilma mikä tahansa, nauroi Maija-Liisa Heino.

Heino oli ilmavalvontalottana kotipitäjässään Sulkavalla vuosina 1942-44.

– Oltiin korkealla mäen päällä puun latvassa. Siellä piti nähdä, ja varsinkin kuulla, minkälainen kone oli lähestymässä.

