Lahnaveden puhtauden puolesta – vesiosuuskunta hakee laajentumista

Ympäristöviranomaiset ovat hieroneet haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä kuntoon lähes kymmenen vuoden ajan.

Viimeisin annettu takaraja on lokakuun alku 2019. Siihen mennessä vanhat jätevesijärjestelmät on kunnostettava asetuksen mukaisiksi.

Omiin ratkaisuihin ei ole kuitenkaan välttämätöntä ryhtyä, mikäli asunto sijaitsee Mäntyharjun Toivolan kylän seudulla. Toivolan vesiosuuskunnan liittymistä jätevedet menevät kunnan jätevedenpuhdistamolle.

– Kun liityt osuuskuntaan, asetus hoituu sillä, muistuttaa Toivolan vesiosuuskunnan puheenjohtaja Matti Malkamäki.

Toivolan vesiosuuskunta on yksi Suomen virallisista vesiosuuskunnista, joita oli huhtikuun lopussa yhteensä 259.

Osuuskunta muodostettiin samassa yhteydessä, kun Mäntyharjun kunta halusi liittää vesi- ja viemäriverkostoonsa Toivolan koulun sekä silloisen Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen.

– Tehtiin sopimus, että osuuskunta ottaa runkoverkosta haaroja omaan verkostoonsa, mihin myymme liittymiä, kertoo Malkamäki.

Runkoverkko kattaa alueen Pertunmaan rajalta Vihantasalmeen asti, sisältäen Toivolan kylän sekä Lahnaveden itä- ja länsialueet.

Osuuskunnalla on tämän vuoden aikana tarkoitus lähestyä niitä Lahnaniemen alueen kiinteistöjä, jotka eivät ole vielä liittyneet verkostoon. Lisäksi se tähyää Ollikanhiekanrannalle, missä on 15 kiinteistöä.

