Mäntyharjulainen kodinkoneliike selviytyy palvelulla – 30 vuotta tulee täyteen

30 vuotta on jo sen verran pitkä aika, että alalla kuin alalla siihen mahtuu melkoisia muutoksia. Mutta varsinkin kodinelektroniikassa ja kodinkonekaupassa kolme vuosikymmentä on kuin hyppy kivikaudelta avaruusaikaan.

Vesa Ahonen ja Paavo Korhonen ovat tuon muutoksen nähneet läheltä, miehillä kun tulee täyteen 30 vuotta Mäntyharjun Kone-Sähkön yrittäjinä.

– Muutos näkyy esimerkiksi puhelimissa. Ennen puhuttiin matkapuhelimista, tänä päivänä ne ovat multimedialaitteita. 90-luvun puolivälissä kun Nokia ilmoitti, että gsm-puhelimiin on tulossa tällainen ominaisuus kuin tekstiviesti, niin sitä ihmeteltiin, että mikä se on ja mihin sitä tarvitsee. Tänä päivänä puhelimet ovat pienoistietokoneita, joilla hoidetaan lähes kaikkia pankkiasioista lähtien, pohtii Ahonen.

Puhelimista pystyy nykyisin katsomaan myös televisio-ohjelmia ja tv-laitteet ovat itsessään muuttuneet myös valtavasti.

– Paksuista kuvaputkikoneista on siirrytty taulutelevisioihin, joihin on mukaan tullut digitaalisuus ja vuonna 2020 siirrytään kokonaan teräväpiirtolähetyksiin.

Laitteet ovat muuttuneet, mutta niin on myös niiden hinta. Ahonen muistuttaa, että aikanaan sai vhs-videosoittimeen menemään keskimääräisen kuukausiansion. Nyt tuolla keskiansiolla uusii koko kodin elektroniikan kerralla.

– Nämä niin sanotun ruskean linjan tuotteet eli televisiot, äänentoistolaitteet, puhelimet ja muut, niissä ominaisuudet ovat parantuneet huomattavasti, mutta hinnat ovat tulleet rankasti alas. Mutta sitten taas kylmälaitteissa, pesukoneissa ja uuneissa ei oikeastaan hintamuutoksia ole hirveästi tapahtunut.

Lue lisää torstain 7. kesäkuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.