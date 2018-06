Humppapallo tahditti: Pertunmaan 4H juhli iloisesti

Mikä yhdistää pientä koululaista Sara Vekkeliä, yli 90-vuotiasta Ritva Lehtimäkeä ja satoja muita pertunmaalaisia ikään katsomatta?

Vastaus: Pertunmaan 4H-yhdistys.

Pertunmaan torilla kävi lauantaina ilmi, että yhdistys on 60 vuodessa kasvanut kunnassa kokoavaksi voimaksi. Muistoja 4H-kerhoista riitti jaettaviksi vanhojen tuttujen tavatessa toisiaan.

Esimerkiksi käyvät vaikka Kuhaset. Erkki, Sirkka-Liisa ja Marjo-Kaisa Kuhanen muistavat hyvin, kuinka 4H-neuvoja Teijo Honkanen ilmestyi Kuhasen tupaan 1970-luvulla.

– Opeteltiin laittamaan siemeniä maahan ja kerättiin marjoja. Marjoista sai palkaksi SYP:n osakkeita, kertoi Marjo-Kaisa Kuhanen.

Teijo Honkanen teki järjestössä yli 30 vuoden uran. Hän kohosi henkilöstön luottamustehtäviin sekä teknologian vastuuhenkilöksi silloisessa Suur-Savon 4H-piirissä.

– Vanhojen tuttujen yhteystietoja on edelleen kännykässä. Joskus soitellaan ja muistellaan menneitä.

Maa- ja metsätaloustöiden lisäksi kerhojen ohjelmassa oli askartelua ja pelejä. 2000-luvulle tultaessa yhdistysten tarjoama toiminta on laajentunut huomattavasti.

4H on nykyisin totisesti muutakin kuin kurpitsan kasvatusta, ja siinä on myös sen pitkän iän salaisuus.

– Pyrimme tekemään työtä, joka palvelee paikallisia ihmisiä ja elinkeinoja. Omista poteroista on tultu enemmän yhteistyöhön, kertoi Itä-Suomen aluejohtaja Kari Kuokkanen.

