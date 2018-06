Salmelan kesä avattiin komeasti – paikalla satoja juhlijoita

Taidekeskus Salmelan kesä on nyt virallisesti avattu! Lauantaina paljastettiin muun muassa Suomen urheilusankarit -näyttely, joka esittelee tuttuja urheilusankareita. Puistonäyttämölle kerääntyi tuttuun tapaan satoja taiteen ja kulttuurin ystäviä nauttimaan laadukkaasta avajaisohjelmasta. Julkaissut Pitäjänuutiset 9. kesäkuuta 2018

Taidekeskus Salmelan kesä Mäntyharjun Kirkonkylällä avattiin virallisesti lauantaina. Ohjelman veti tuttuun tapaan rennolla tyylillä Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala. Perinteisessä avajaiskonsertissä esiintyivät Mika Pohjonen ja Mieskuoro Laulajat.

Avajaisten kohokohdaksi muodostui Suomen urheilusankarit -muotokuvakokonaisuuden julkistaminen. Paikalla muotokuvamalleista oli juoksijalegenda Lasse Virén. Hänen muotokuvansa oli luonut taiteilija Nana Matikkala.

– Kyllä siitä kohteen tunnistaa, Virén vitsaili julkistamisen jälkeen.

Muotokuvakavalkaadin yksi väriläiskistä oli hiihtäjä Iivo Niskasesta tehty öljyväriteos. Sen teki kiireisellä aikataululla taiteilija Antti Huovinen.

– Tekemiseen oli lopulta hyvin vähän aikaa ja suurin haaste oli saada värit kuivumaan määräaikaan mennessä. Itse asiassa toin tämän paikalle omalla autolla avajaispäivänä ja se kehystettiin juuri ennen julkistusta, Huovinen paljasti.

Paikan päällä avajaisissa omia teoksiaan esittelemässä oli myös Salmelan kesän nuori taiteilija Antti Hakkarainen. Hänet tunnetaan ulkona Pohjois-Karjalan luonnossa maalatuista tutkielmistaan.

– Taiteilijan tie on kivikkoinen kulkea. Nuoren taiteilijan tunnustus on minulle tärkeä, sillä se tasoittaa hieman tätä tietä. Pääsen samalla jatkamaan valitsemallani tiellä. Salmelalla on tärkeä rooli nuorille taiteilijoille, sillä sitä kautta taiteilija saa teoksensa nähtäville, Hakkarainen sanoi kiitospuheessaan.