Pertunmaa etsii raaka-ainetta biokaasulle

Pertunmaa aloittaa yhteistyön Pro Agrian kanssa selvittääkseen biokaasun tuotannon edellytyksiä kunnassa.

Alkuvaiheessa selvitetään raaka-aineen saatavuutta biokaasulaitokselle, jonka rakentamiseen kunnassa on herännyt kiinnostusta. Raaka-aineselvityksellä kunnanhallitus haluaa varmistua laitoksen kannattavuudesta ennen mahdollista rakentamispäätöstä.

Pro Agrialla on käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian sekä eloperäisten lannoitteiden tuotantoa ja investointeja Etelä-Savossa.

Hankkeen yrityskumppanina on Envitecpolis Oy. Se tarjoaa asiantuntijapalveluita uusiutuvan energian käytön sekä energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseksi.

Pertunmaan kunnanhallitus oli pyytänyt tarjouksia biokaasulaitoksen raaka-aineselvityksistä.

Tarjouksen olivat jättäneet myös Ramboll Oy, LCA-Consulting Oy ja ECO-Consultit Oy. Nämä ovat Bio GTS:n suosittelemia yhteiskumppaneita. BioGTS:n myyntijohtaja Eero Tilsala vieraili Pertunmaalla maaliskuussa ja suositteli biokaasulaitoksen rakentamista Kuorttiin.