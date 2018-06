Äidinkieli, kulttuuri ja kaverit tutuiksi kesäleirillä

Myanmarilaistaustaiset lapset ja nuoret kokoontuivat Kuortinkartanoon opiskelemaan äidinkieltään ja vahvistamaan kulttuuri-identiteettiään. Kesälukioseura ry:n järjestämät kurssit ovat olleet suosittuja jo vuosien ajan ja houkuttelevat nuoria ympäri maata.

– Tämän vuoden leiriläiset ovat tulleet Kuopiosta, Porvoosta, Vantaalta ja Espoosta. Monet ovat mukana jo ainakin toista kertaa, leirin rehtorina toimiva May May Thu Thwin kertoo.

Kurssin sisältöön kuului burman kielen opetusta, maantietoa, käsitöitä, tarinoita, tapoja ja yhdessä olemista.

–Ohjelma on samanlaista kuin burmalaisessa koulussa. Iltapäivällä kolmen jälkeen alkaa vapaa-aika, jolloin voi olla ulkona tai sisällä, pelata, katsella elokuvia, mitä nyt mieleen juolahtaa. Biljardiakin voi pelata ja sauna lämpeää joka päivä, Thwin kertoo.

Burman kielen opettajana Vantaalla toimiva Min kertoo, että maan lukuisilla heimoilla on erilaisia kieliä.

– Maan pääkieltä burmaa käytetään virallisissa yhteyksissä, tv:ssä ja elokuvissa. Kieli on niin suuri, että monet leiriläisetkin ymmärtävät sitä, vaikkei se olisikaan äidinkieli. Puhuminen sen sijaan on hankalampaa ja monet vastaavatkin suomeksi, hän naurahtaa.

Myös juhlista ja perinteistä pyritään pitämään kiinni. –Vanhusten kunnioittaminen on tärkeää ja sitä opitaan jo kotona pienestä pitäen. Perinteisen vesijuhlan aikaan huhtikuussa on usein sen verran kylmä, että ulkona juhliminen voi olla hankalaa, hän miettii.

Tärkeän osan leirikokemusta muodostavat myös ystävät, sillä koulukavereita näkee kesällä vähemmän. –Monet saavat leiriltä uusia ystäviä ja tulevat uudestaan heidänkin vuoksi, Min päättää.

