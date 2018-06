Rukkaset käteen – Kesätyö on Jennin palkinto

Mäntyharjun taajamassa on kesäkuussa aikaisempaa vähemmän roskia ja muuta epäsiisteyttä.

Siitä pitävät huolen Emmi Jänis ja Jenni Siljander. He voittivat kunnan järjestämän Paras kesätyö ikinä-kilpailun ja aloittivat työnsä tänään keskiviikkona.

Työsopimuksensa mukaan tytöt huolehtivat yleisestä siisteydestä ja toimivat apuoppaina kunnan info-pisteellä sekä torilla.

Samoin he avustavat Mäntyharjun markkinoilla VisitMäntyharju-verkostoa, joka tekee kyselyä markkinavieraiden parissa. Yhtenä tehtävänä on myös raportointi sosiaalisen median kanaviin.

16-vuotiaan Jenni Siljanderin idea kilpailuun lähti omasta yksittäisestä havainnosta.

– Koulumatkoilla kiinnitin huomiota roskiin ojissa, roskaisuus häiritsee. Mutta en kyllä uskonut voittavani kilpailua.

