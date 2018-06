Hiljaiselo päättyi – Toivolan kaupasta kahvila

En olisi uskonut, että vielä tällaiseen lähden mukaan, huokaa Kirsti Knaappila, joka teki vuosikymmenien työn Toivolan kaupan kauppiaana.

– Mutta ihan mukavaa on ollut laitella tätä paikkaa, hän lisää.

Toivolan kauppa avataan 15. kesäkuuta kahvilana. Viiden vuoden hiljaiselon jälkeen paikan nimi on luonnollisesti Wanhan kaupan kahvila.

Kahvilatoimintaa pyörittää 14 kylän naista, mikä tarkoittaa heille vaihtuvia leivonta- ja myyntivuoroja.

Kahvin sekä suolaisen ja makean kahvileivän lisäksi myyntiin tulee jäätelöä ja mehua sekä kirpputoritavaraa ja käsitöitä.

Kaupan seiniä on maalattu ja uusia hyllyjä rakennettu, mutta vanhan kaupan ilme on entisellään.

Pihalle rakennetaan pieni terassi.

– Kaikki tehdään talkoilla ja vapaaehtoisesti, yhteisöllisyyden hyväksi. Toivottavasti nuoremmat ottaisivat siitä oppia, sanovat naiset.

Wanha kaupan kahvila on avoinna 15.6.-29.7. pe-su kello 11-15. (Juhannussunnuntaina suljettu) Maksuvälineeksi käy vain käteinen.

Juttu kesäkahviloista on julkaistu kokonaisuudessaan Pitäjänuutisten Kesäelo-lehdessä. Lue Kesäelon näköislehti tästä linkistä.