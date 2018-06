Vanhojen ajoneuvojen letka piipahtaa sunnuntaina Mäntyharjussa ja Pertunmaalla – taustalla hyväntekeväisyystempaus

Mäntyharjun ja Pertunmaan pikkuteitä huristelee tulevana sunnuntaina joukko vanhoja ajoneuvoja. Asialla on Heinolan lintutarhan toiminnan hyväksi tehtävä hyväntekeväisyystempaus, jossa ajetaan vanhoilla ajoneuvoilla Heinolan ja Mikkelin väliä.

Yksi tapahtuman puuhanaisista on Anne Ronkainen, joka taittaa 215 kilometrin mittaisen matkan isänsä Valmet 316d:llä. Ronkaisen lisäksi Heinolasta kohti Mikkeliä matkaan lähtee Belarus-traktori ja rättisitikka.

– Tapahtuma on hyvän mielen tempaus hyvän asian puolesta. Mukaan saa liittyä matkan varrelta myös omilla ajoneuvoilla, Ronkainen vinkkaa.

Ajoneuvojen letka pysähtyy menomatkalla Mäntyharjussa Kirkonkylällä noin kello 10-11 ja Miekankoskella paluumatkalla noin kello 17.00-17.30. Pertunmaan pysäkkipaikka on paluumatkalla Kuortissa Miekankosken paussin jälkeen. Letkan keskinopeus on 25-30 kilometriä tunnissa.

Anne Ronkainen kertoo, että hyväntekeväisyystempaus on herättänyt Mäntyharjussa runsaasti kiinnostusta. Reittiapuna pikkuteillä on ollut Rauno Argillander.

– Kiinnostus on ollut aivan mahtavaa. Moni lähiseudulla asuva on lupautunut auttamaan matkan edistämiseksi. On hienoa huomata, että tempaus hyvän asian puolesta innostaa ihmisiä toimimaan, Ronkainen kiittelee.

Suunniteltu reitti ja arvoitu aikataulu:

Kello 8.00 Heinolan ABC (Työmiehentie 33) – Kouvolantie – Voikoskentie – Nurmaa – Tankkaustauko noin kelo 10-11 Mäntyharjun Kirkonkylän Kioskilla (Mäntyharjuntie 24) – Mäntyharju – Uutelantie – Huruksentie – Huruslammentie – Monikkalantie – Hintikantie – Merrasmäentie – Lahdentie – Vanha Otavantie – Jyväskyläntie – noin kello 13 Pitkäjärvi ABC, Mikkeli.

Paluumatka:

Lähtö viimeistään klo 16 Pitkäjärvi ABC (Hietatie 7, Mikkeli) – Jyväskyläntie – Vanha Otavantie – Lahdentie – Merrasmäentie – Hintikatie – Monikkalantie – Huruslammentie – Huruksentie –

Liito-Oravantie – Viitosraitti – Mäntysensivu – 5-tie – Tauko noin kello 17-17.30 Miekankosken kahvila (Miekankoskentie 942, Mäntyharju) – Koirakiventie – Miekansalmentie – Höltän Kylätie – Tauko Kuortissa, Ruokarenki (Mäyrätie 2) – Heinolantie – Paasontie-Malminharjuntie – 5-tie – Koskenmyllyntie – Lusintie – Kirkonkyläntie – Marjoniementie – Sammontie – Heinolan ABC n. kello 20-22.