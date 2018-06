Pertunmaako uinuva paikkakunta? Kattia kanssa.

Jos yrittäjä Sirpa Marttilalta kysyy, on Pertunmaa paljon naapuriaan Mäntyharjua vireämpi kunta. Vilkkaalta kieltämättä näyttääkin Marttilan omistamassa Pertun Pirtissä, jopa tavallisena keskiviikon iltapäivänä.

Lounasaika on jo umpeutunut, mutta ovi käy useita kertoja alle tunnin kuluessa. Jokaista tiskille tulijaa Marttila tervehtii tämän omalla nimellä.

– Kyllä minä koen saaneeni elämää tähän kuntaan. Ilman Pertun Pirttiä täällä ei kulkisi hiirikään tien yli.

Marttilan väite saa vahvistusta terassilla. Siellä istuvat paikkakuntalaiset Ritva Laurila ja Esko Kylmäniemi sekä paikan maskotti Pete-koira.

– Jos Sirpa laittaisi kiinni, tämä kylä kuolisi, sanoo Laurila.

– Talvella täällä ei olisi yhtään mitään, koska rantabaarikin on auki vain kesäisin, sanoo Kylmäniemi.

Sirpa Marttila irtisanoutui edellisestä työstään, osti Pertun Pirtin liikekiinteistön ja ryhtyi rakentamaan ensimmäistä omaa yritystään.

– Vein itse paperinivaskan viraston pöydälle. Sanoin, että olen ostanut baarin, saanko luvat. Viikon päästä oli Hartwallin rekka pihassa.

Kauppa merkitsi hänelle myös muuttoa kotikunnasta Mäntyharjulta Pertunmaalle sekä unelman saavuttamista.

Pertun Pirtissä järjestetään muun muassa syntymäpäiviä, kokouksia ja nyt seurakuntasalin puuttuessa myös muistotilaisuuksia ja hääjuhlia.

Tänään lauantaina on jälleen vuorossa suosittu karaoke-ilta

