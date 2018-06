Metsätalous kuntoon ilmasta käsin

Jaakko Penttinen nostaa takakontista valkoisen kuvauskopterin ja asettaa sen heinikoituneelle tieuralle. Lentoonlähtötarkastusten jälkeen drone on valmis lähtemään 60 metrin korkeuteen räpsimään kuvia läheisestä metsäkuviosta. Tarkoituksena on kerätä tietoa taimikoiden vesakoitumisesta vertaamalla tänään saatuja tuloksia satelliittikuviin.

Kuvattavia kohteita on Mäntyharjulla nelisenkymmentä. Suurimmat ovat muutaman hehtaarin kokoisia ja projektin pitäisi olla valmis olla heinäkuun loppuun mennessä. Meneillään on taimikonhoidon neuvonnan ja markkinoinin digitalisointiprojekti, jossa Penttisen edustama metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry tekee omaa osuuttaan kuvaamalla kohteita, jotka Metsäkeskus on Mäntyharjulta valinnut.

– Projekti on hallituksen kärkihankkeita. Puulla on tällä hetkellä hyvä veto ja näkisin, että metsätalous pyörittää paljon Suomen taloutta ja puuvarojen riittävyys ei ole itsestäänselvyys. Metsänhoidon laiminlyönneistä seuraa puuston tuoton hidastuminen.

Taimikoita kuvaamalla tehdään työkalua, jolla hoidon tarpeessa olevat alueet tunnistettaisiin ilma- ja satelliittikuvista. Oman metsän hoitaminen itse ei ole helppoa, muttei ylivoimaistakaan. Ammattitaitoa sen sijaan pitää olla mukana ja Penttinen osaa kertoa metsänhoidon sudenkuopat.

