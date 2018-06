Eeva Laari kirjoittaa Virkistyksen historiikin – mukaan halutaan tarinoita menneiltä vuosilta

Mäntyharjun Virkistyksen kohta satavuotias taival suomalaisella seurakentällä on ainutlaatuinen, sanoo seuran historiikkia kirjoittava Eeva Laari. Kun moni muu yleisseura toisensa jälkeen on hajonnut pienemmiksi erikoisseuroiksi, MäVi se vain porskuttaa.

– MäVissä on vaikuttavaa pelkästään se, että se on edelleen olemassa. Moni muu seura on Suomessa jakautunut erikoisseuroiksi ja jäänyt ikäänkuin laakereille makaamaan. MäVissä halutaan selvästi kehittyä ja se myös näkyy elinvoimaisuutena, Laari hehkuttaa.

Itse asiassa historiikki ei käsittele pelkästään Virkistyksen historiaa. Siinä on tärkeä roolinsa myös 2000-luvun alussa seuraan sulautuneelle MU-50:lle.

Laarin mukaan Virkistyksen elinvoimaan on vaikuttanut vuosien varrella on vaikuttanut erityisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin seuran toimintaa ovat ohjanneet yksittäisten lajien vahvat hahmot. Moni laji onkin noussut ja hiipunut aktiivisten toimijoiden mukana.

– Jotkin lajit ovat tehneet aaltoliikettä toimijoiden mukana. Vahvat hahmot ovat ylläpitäneet tiettyjä lajeja aktiivisesti elinvoimaisina. Nykyisistä lajeista hyvä esimerkki on voimistelu, jossa MäVin henkilöt vaikuttavat aina Voimisteluliitossa asti, Laari kertoo.

Voimistelu on ollut muutenkin erityisen vahvassa asemassa Virkistyksen historiassa. Se näkyy pelkästään vuonna 1920 perustetun seuran alkuperäisessä nimessä, joka oli Woimistelu- ja Urheiluseura Virkistys.

– MäVi on kuitenkin ollut suurimman osan historiastaan selkeästi palloiluseura. Esimerkiksi pesäpallo ja lentopallo olivat pitkään vahvoja lajeja. Nykyisin sitä on salibandy.

Laarin mukaan toinen Virkistyksen elinvoimaan vaikuttanut asia on Mäntyharjun kunnan vahva rooli. Kunnan merkitys näkyy paitsi vuosittain jaetuissa avustuksissa, myös liikuntapaikkarakentamisessa. Laarin mukaan esimerkiksi Kisalan rakentaminen on ohjannut vahvasti myös Virkistyksen toimintaa ja kehitystä. Uusia ja kauaskantoisia vaikutuksia on odotettavissa myös kaavaillulla Kisalan laajentamisella.

Tietyt lajit ovat myös hiipuneet kunnan päätösten myötävaikutuksesta, Laari muistuttaa.

– Esimerkiksi jääkiekko oli hyvin suosittua 1970-1980-luvun taitteessa. Talviolosuhteiden heikennyttyä toiminta kuitenkin hiipui, sillä kuntaan ei rakennettu tekojäätä tai hallia harrastusta varten.

Laari on itse kotoisin Keminmaalta, mutta omaa mäntyharjulaiset juuret. Hänen isänsä on kotoisin Vuorijärven rannalta sijaitsevalta nahkurinverstaalta. Verstaan sinne perusti Laarin isoisoisä Otto Myyryläinen.

– Olemme ajaneet aina kesäisin Kemimaalta tänne 600 kilometriä edestakaisin. Eli moottoritie on ollut aina kuumana, Laari naurahtaa.

Laarilla on itsellään voimistelutausta ja historiikin kirjoittajaksi hänet houkuttelikin Virkistyksen voimistelujaoston puheenjohtaja Marita Mattila. Laari kokoaa historiikkiin ”virallisen osuuden” ja Virkistyksen oman väen koottavaksi jäävät henkilökuvat ja tarinat.

Laari haluaa kansien väliin tarinoita myös kaikilta mäntyharjulaisilta tai muuten vaan seuran toimintaan liittyviltä. Tarinoiden kanssa on turha ruveta kursailemaan ja ne voivatkin olla periaatteessa mitä vain maan ja taivaan väliltä. Oleellista on, että ne liittyvät tavalla tai toisella Virkistykseen tai MU-50:een.

– Siinä voi vaikkapa kertoa mitä hauskoja kommelluksia on tapahtunut pelireissuilla tai katsomossa. Lisäksi voi kertoa vaikka mukavasta valmentajasta tai ohjaajasta, kertoa joukkuekavereista tai ihan mistä vain. Kaikki tarinat kelpaavat, Laari lupaa.

Tarinoita voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen eeva.laari@gmail.com.

Historiikkiin kaivataan myös valokuvia vuosien varrelta. Niitä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimisto@virkistys.fi. Paperikuvien skannauksesta voi sopia puolestaan Mäntyharjun Virkistyksen toimiston väen kanssa Kisalassa.

Oikaisu 20.6. lehdessä olleeseen juttuun: Mäntyharjun Virkistyksen historiikin kirjoittajan nimi oli jutussa väärin. Oikea nimi on siis Eeva Laari ja hän ottaa tarinoita vastaan osoitteessa eeva.laari@gmail.com.