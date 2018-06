Kuivuus riivaa ruokatuottajia – ”Näin kuivaa kesää en muista koskaan”

Tilanne on monella tilalla katastrofaalinen. Näin rutikuivan alkukesän vaikutuksia kuvaa Mäntyharjun Enolahdessa kasvinviljelytilaa pitävä Juha Lahtinen. Hän on viljellyt peltoja kotitilallaan vuodesta 1992 lähtien. Käsillä oleva kuiva alkukesä on hänen urallaan ainutlaatuinen.

– Näin kuivaa kesää en muista koskaan. Tämä on kyllä pohjanoteeraus.

Lahtisen tilalla viljellään härkäpapua, ohraa, kauraa, ohraa, vehnää ja hernettä. Ykköstuote on mallasohra.

– Kaikki lajit kärsivät tasapuolisesti. Paljonhan tilanteeseen vaikuttaa se, millaiset maalajit ovat missäkin viljelyksessä.

Vaikean satotilanteen vahvistaa myös Mäntyharjun MTK:n puheenjohtaja Antti Hyyryläinen. Hänen arvionsa mukaan tänä vuonna normaalisadosta voi hävitä jopa puolet.

– Vaihtelua voi olla toki paljon peltokohtaisesti. Juuri tein yhden lohkon, jossa oli rehusatoa alle puolet viime vuoteen verrattuna. Tilanne on kyllä surkea.

Hyyryläisen mukaan tilanne on parempi suopohjaisilla mailla, joka on imenyt itseensä kosteutta viime vuoden ja talven aikana.

– Tilannehan vaikuttaa heti karjatiloihin, joissa mietitään kuinka pitkälle rehu riittää. Onneksi joissain saattaa olla vielä jäljellä viimevuotisia, Hyyryläinen toteaa.

– Viime vuonna osan sadosta vei vesi, nyt kuivuus, hän harmittelee.

Mäntyharjun Voikoskella Mäntymäen tilaa pitävän Mikko Nykterin tilanne on sitä vastoin melko hyvä. Nykter kertoo, että ensimmäinen kerätty rehusato oli lähes viime vuoden veroinen.

– Ensimmäisessä ei ollut hirveästi eroa viime vuoteen. Katsotaan nyt miten toisen kanssa käy, Nykter sanoo.

