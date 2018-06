Alhon kotimuseolle valtakunnallinen tunnustus – ”Maaseuturakentamisen helmi”

Päivi ja Simo Tuokko ovat luoneet Mäntyharjun Miekankoskelle ainutlaatuisen maailman, jossa pääsee aikamatkalle pitkälle viime vuosisadan puolelle. Alhon kotimuseota pyörittävä pariskunta on kerännyt kahden vuosikymmenen aikana vehreään pihapiiriin monipuolisen kattauksen entisajan maatilaelämää.

Viime viikonloppuna museo sai myös valtakunnallista tunnustusta, kun sille myönnettiin Talonpoikaiskulttuurisäätiön perinteisen rakentamistavan kunniakilpi. Säätiö on myöntänyt perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä maatilojen rakennuksille vuodesta 1939 alkaen yli 600 kohteelle ympäri Suomea. Tunnustus on Mäntyharjun kautta aikain ensimmäinen. Esityksen tunnustuksesta säätiölle teki Mäntyharju-Seura.

– Tunnustus tuntuu hyvältä. Olemme rakentaneet museota omaksi iloksi vuosien varrella. Meille tämä on ollut harrastus, eikä missään vaiheessa bisnes, Päivi Tuokko kuvailee sukutilansa museota.

Video kunniakilven luovutustapahtumasta:

Kunniakilpiraadin perustelujen mukaan Alhon pihapiiri on kannustava esimerkki talonpoikaisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä.

– Rakennukset ja niihin tallennettu talonpoikainen esineistö antavat kattavan ja havainnollisen käsityksen eteläsavolaisen maatilatalouden kehitysvaiheista, raati perustelee laatan myöntämistä.

Tunnustuksen päätyminen Alhon aitan seinään on pitkän työn tulos. Tuokot päätyivät Luhtasen kylällä sijaitsevalle tilalle 1990-luvulla. Pikku hiljaa muuton jälkeen varastoista ja navetan takaa alkoi löytyä entisaikojen hyväkuntoista käyttötavaraa.

– Täytimme esineistöllä aluksi yhden aitan. Sitten huomasimmekin, että tavaraa on vain lisää ja lisää. Museo onkin laajentunut pikku hiljaa vuosien varrella, Simo Tuokko kertoo.

Nykyisin Alhon museoesineistö ei rajaudu pelkkiin pikkutavaroihin. Navetan ylisiltä löytyy mitä erilaisimpia menopelejä trilloista kieseihin ja kivipainoja käyttävä mankeli, joka on ollut muinoin kylän yhteisessä käytössä.

Simo Tuokon silmäteriä ovat puolestaan traktorit, joista tunnetuin lienee ”piikkilangan kiristäjänäkin” tunnettu Valmet 15. Lempinimensä se on saanut vähäisestä tehostaan. Traktorin onkin vitsailtu soveltuvan lähinnä piikkilangan kiristämiseen.

– Moni vieras kysyykin sen nähdessään, että mahtaako se jaksaa vetää tuota piikkilankaa poikki. Olen aina sanonut, että kyllä se sen verran jaksaa vääntää, Tuokko naurahtaa.