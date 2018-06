Arman Alizan nauttii Mäntyharjun kesästä: ”Luonto on niin kaunista, että se syleilee”

Arman Alizad on suomalaisille tuttu erityisesti television realitysarjoista. Niissä iranilaissyntyinen vaatturi on kiertänyt maailmaa tutustumassa eri maiden kulttuureihin ja elämäntapoihin.

Muutama vuosi sitten huomiota herättivät erityisesti matkat Brasiliaan ja Kambodžaan, jossa Alizad vietti aikaa rikollisjengin ja roskienkerääjälasten seurassa.

Tällä hetkellä Nelosella ja videopalvelu Ruudussa pyörii tv-sarja Arman Pohjantähden alla, jossa Alizad tutustuu erilaisiin ammatteihin eri puolilla Suomea. Kauden avausjaksossa vierailtiin iisalmelaisella karjatilalla. Se oli Alizadin ensikäynti navettaan.

– Kaiken tekemieni ohjelmien lähtökohta on ollut rikkoa ennakkoluuloja ja tabuja. Oma viestini on, etteivät asiat ole mustavalkoisia. Kaikki reissut ovat myös opettaneet itseä ja muita paikalla olleita hirveästi, Alizad kuvaa.

Työkiireiden ohessa yrittäjänä työskentelevä tv-persoona ehtii myös lomailla. Viimeisen 10 vuoden ajan perinteisiin kesäreissuihin on kuulunut myös käynti Mäntyharjussa, missä sijaitsee Alizadin sukulaisten kesämökki. Hänen mielestään Mäntyharju on yksi Suomen kauneimmista paikoista.

– Siellä käydessä tulee samanlainen olo kuin vuoristossa käydessä. Luonto on niin kaunista, että se syleilee. Tunnen siellä olevani yhtä luonnon kanssa ja se on koskettava asia.

Alizadin Mäntyharjun visiittien perinteisiin kuuluu muun muassa käynti Taidekeskus Salmelassa. Pitkiä aikoja mökillä Alizad ei kuitenkaan vietä. Luontoannos täyttyy lyhyessä ajassa.

– En ole varsinaisesti mikään mökki-ihminen. Viihdyn siellä erinomaisesti pienen hetken, mutta en tarvitse sitä isoja annoksia. En näe itseäni olemassa kuukautta mökillä.

Alizad syntyi vuonna 1979 Iranin Teheranissa. Hänen perheensä muutti vallankumouksen puhjettua samana vuonna Yhdysvaltojen kautta Suomeen. Lapsuutensa hän vietti Espoon Tapiolassa.

Itä-Suomeen Alizad on tutustunut sittemmin ystävänsä kanssa tekemällä road tripillä. Yksi lumoavimmista paikoista miehen mieleen on jäänyt Pohjois-Karjalassa sijaitseva Koli.

Mäntyharjusta ja Itä-Suomessa asuvista ihmisistä Alizadilla on pelkästään mukavia kokemuksia.

– Minulle on aina vieraillessa jäänyt sieltä lämmin, vieraanvarainen ja ystävällinen tunnelma.

