Markkinat valloittivat jälleen Mäntyharjun

Jo 50:ttä kertaa järjestetyt markkinat houkuttelivat jälleen Mäntyharjun keskustan tupaten täyteen myyntikojuja ja kävijöitä. Kojut notkuivat karkkia, ruokaa, leluja, käsitöitä, kenkiä vaatteita ja kaikkea mahdollista. Toisille markkinat olivat ensimmäiset, monille taas jo useamman sukupolven mittainen perinne, joihin palataan vuosittain.

Markkinajärjestelyistä vastanneen Lions Club Mäntyharjun Heikki Koljonen tietää onnistuneiden markkinoiden yksinkertaisen reseptin.

– Jos on asiakaspohjaa, on kauppiaita ja on markkinat. Kauppiaat osaavat arvioida asiakaskunnan tarpeita vuosittain ja heidän pitää osata myös uudistua. Monet vuosien takaiset jutut eivät enää myy, jotkut tuotteet saattavat olla suosittuja vain yhden kesän.

Kävijämäärästä Koljosella on esittää varovainen arvio.

– Sekä kävijöitä, että kauppiaita oli jälleen aivan valtavan suuri määrä. Myyjien kohdalla voidaan sanoa, että yli kolmessa sadassa mennään. Tapahtumasta kertyneet varat tullaan jakamaan hyväntekeväisyyteen.

Rinkelikauppias Miia Tihveräinen saapui edustamaan perheyritystä Lappeenrannasta. Hittituotteeksi muodostuneet rinkelit tekivät erittäin hyvin kauppansa. Tämä tosin oli tiedossakin, sillä Tihveräinen kertoo avustavansa markkinamyynnissä ainoastaan tämän yhden päivän ajan.

– Mäntyharjun markinnat ovat ainoa tapahtuma, johon minun tarvitsee vuosittain tulla avustamaan, Tihveräinen kertoo myydessään jälleen yhden rinkelin.

– Edustan yritystämme täällä jo neljännessä polvessa. Tämä tapahtuma on ylivoimaisesti suurin, mihin osallistumme ja täällä tarvitaan aina apua, toisin kuin muissa myyntipaikoissa.

Helsinkiläiset Jukka Jalkanen, Terhikki Uusitalo ja Amanda Uusitalo olivat paikalla ensimmäistä kertaa – ja vähän vahingossa nytkin.

– Radiosta kuulimme jotain markkinoista ja tulimme muuten vain mökiltä käymään keskustassa, mutta tässähän on ihan äimän käkenä. Ajattelimme, että juhannuksen jälkeen ihmisiä varmasti on liikkeellä, mutta tämä väenpaljous kyllä yllätti.

Jalkasen äiti on Mäntyharjulta kotoisin ja jokakesäiset mökkireissut ovat perinne.

– Saavutus kai sekin, että 29 vuoden aikana kun mökillä olen käynyt, olen onnistunut aina missaamaan markkinapäivän, nauraa Jalkanen.

Aamuyön aikana Varpasentien ympäristöön noussut suuri markkinamaailma on iltaan mennessä purkautunut, pöly laskeutunut ja kesäisen vilkas Mäntyharjun arki taas alkanut.

