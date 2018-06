Kunnantalon kurbien vahaus vaihtuu skeittiparkin sessioihin

Mäntyharjun ja Pertunmaan skeittarit, scoottaajat ja BMX-pyöräilijät saavat heinäkuussa toiveidensa mukaan luodun harrastuspaikan. Yhtenäiskoulun pihalle rakentuva skeittiparkki on nuorten, kunnan ja rakentajatahon yhteistyön tulos. Parkki valmistuu heinäkuun aikana ja viralliset avajaisjuhlat pidetään 3.8.

– Parkour-puistona lähtenyt idea alkoi kyselyiden perusteella kääntyä skeitti- ja scoottiparkin suuntaan, kertoo nuoriso-ohjaaja Jonna Juhola.

Puiston sijoituspaikkaa pohdittiin, mutta lopulta oli vain yksi selkeä vaihtoehto.

– Kaikki osaavat tulla koululle ja täällä on myös valvontaa, toteaa 16-vuotias skeittari ja nuorisovaltuuston jäsen Tiitus Tanskanen, joka on ollut alusta asti mukana suunnittelemassa puistoa.

– Harrastajien ei tarvitse lähteä kauas keskustasta ja parkkia voi hyödyntää myös vapaavalintaisessa koululiikunnassa. Myös kyytejä odotellessa ehtii hyvin harrastamaan, kun parkki on koulun vieressä. Bonuksena myös terveyskeskus on lähellä, jos sattuu pahasti, Juhola naurahtaa.

Aiemmin skeittipaikkoja ei Mäntyharjulla ollut lainkaan, ainakaan virallisia. Tanskanen toki tietää entiset parhaat paikat harrastamiseen sekä keinot parantaa niitä.

– Ennen hinkattiin kunnantalon kurbit täyteen kynttilää, että lauta liukuisi paremmin. Entisellä Siwalla skeitattiin myös, mutta kunnantalon asfaltti on parempi. Kukat lentelivät välillä penkeistä, mutta valituksia ei tullut.

Juhola ja Tanskanen tietävät, että Mäntyharjulta ja Pertunmaalta löytyy paljon extremelajien harrastajia.

– Joskus heitä on jouduttu häätämään yleisiltä paikoilta. Lisäksi ihmisten ja asutusten keskellä skeittaaminen on myös turvallisuusriski, Juhola korostaa.

– Skeittaaminen on aina turvallisuusriski, virnistää parkin rakentajayhtiö Concrete Proofin Tero Pikkarainen yli 30 vuoden kokemuksella lajista.

