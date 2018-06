Päivi toteutti unelmansa – sisustusliike avautui Mäntyharjuun kesäksi

Mäntyharjun keskustan palvelutarjontaan tuli kesän ajaksi lisäystä, kun hollolalainen Päivi Leino avasi Asematielle sisustustavaraliikkeen. Oma sisustusputiikki on Leinon pitkäaikainen unelma.

– Tämä on ollut minulle elämänikäinen haave ja nyt kun sain tähän mahdollisuuden, päätin ottaa sen vastaan. Putiikin perustaminen juuri Mäntyharjuun on luonnollista kesäasukkaiden takia, Leino kertoo.

Linnanneidon Sisustus tarjoaa asiakkailleen erityisesti maalaisromanttisia ja rustiikkisia sisustustuotteita, tekstiilejä ja luonnonkosmetiikkaa. Leino painottaa, että kaikki kaupassa näytillä oleva on myynnissä.

– Myös huonekalut, valaisimet ja muut kaupassa näytillä olevat on ostettavissa, Leino kertoo.

Kaupan avajaisia vietettiin toissa perjantaina. Tuolloin Leino palveli asiakkaita miehensä kanssa keskiaikaisissa asusteissa ja paikalla kävikin päivän aikana yrittäjän laskelmien mukaan 150 asiakasta.

Ensimmäiset päivät asiakkaiden kanssa ovat antaneet Leinolle uskoa, että päätös putiikin perustamisesta oli oikea.

– Olen erittäin tyytyväinen alun asiakasmääriin. Nautin sisustamisesta ja haluan tarjota sitä kautta iloa myös muille ihmisille.

Paikkakuntana Mäntyharju on Leinolle tuttu jo vuosikymmenten takaa. Hän on syntyisin Valtolan kylästä, mutta tie maailmalle vei parikymppisenä. Kotipaikallaan ja mökillä hän on kuitenkin käynyt aina aktiivisesti.

– Kun olin rippikoulukesänä nuorena tyttönä kesätöissä K-hallissa, niin muistan kun meillä kävi paljon tunnettuja asiakkaita. Oli Kirkaa ja Vesa-Matti Loiria ja muita, Leino muistelee.

Leinon suunnitelmissa on jatkaa sisustusliikkeen pitoa tulevinakin kesinä. Vaatimuksena tietenkin on se, että kauppa käy tänä kesänä riittävästi.

Syksyllä hän jatkaa sisustustavaroiden kauppaamista Lahden suunnalla. Ensi kesäksi mielessä siintävät jo uudet tilat Mäntyharjun keskustan pääkadun lähettyviltä.

– Tavoite ehdottomasti on, että kaupan pito jatkuu myös ensi kesänä. Katsotaan löytyykö silloin putiikille sopivan kokoisia tiloja, Leino toteaa.