Pertun Päivät alkavat kosteassa säässä – ohjelmaa riittää aina sunnuntaihin saakka

Pertunmaan kesätapahtumien helmi, Pertun Päivät, tuo viikonloppuna runsaasti ihmeteltävää torille ja vähän muuallekin.

Päivät aloitetaan perjantaina karaoketansseilla, mutta varsinainen tapahtumapäivä on lauantai. Tuolloin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän avaussanojen jälkeen päästään vauhtiin. Ohjelmassa on muun muassa Pertunmaan Haitaristien esiintyminen torilla ja Rinnehovissa, Peppi Pitkätossun hassuttelu, urheilijoiden palkitsemista ja Kunnia-Pertun paljastaminen.

Pertun Päivien ohjelmaan on jo pitkään kuulunut kantritanssijoiden esitys ja niin kuuluu nytkin. Jos kantritanssi vie tunnelmissaan länteen, niin aivan toiseen suuntaan pääsee ukrainalaisten kasakkatanssijoiden taidonnäytteiden myötä.

Pikku hiljaa perinteeksi on muodostumassa myös sahtikisa, jonka voittaja jatkaa tavoittelemaan Suomen mestaruutta.

Liikunnallista puolta edustaa Pertunmaan erinomaisella nurmikentällä pelattava jalkapallo-ottelu, missä paikkakuntalaiset ottavat yhteen kesäasukkaiden kanssa.

Lauantai päättyy torilla iltatansseihin, joissa musiikista vastaa mäntyharjulainen Urpo Heikkilä bändeineen.

Oheisohjelmaakin torilla ja ympäristössä riittää, muun muassa Marttojen lettubaari ja rantapubi palvelevat nälkäisiä ja janoisia. Voimailukisoissa voi testata kuntoaan ja onpa löylynheittäjillekin oma kisansa. Esillä on myös komeita autoja ja markkinatouhua. Läheisestä kirjastosta voi hakea kesälukemista ostamalla poistokirjoja.

Sunnuntaina Pertun Päivä keskittyy liikuntaan ja kulttuuriin. Ohjelmassa on Pertun pyöräily ja Nuorisotalolla esitettävä Rypytön rakkaus -näytelmä.

Kunnantalolla on näytteillä sokerikkoja ja kermakkoja.

Koko ohjelman löydät tästä linkistä Pertunmaan kunnan sivuilta.