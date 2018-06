Pertunmaan historiateos valmistui vihdoin: ”Tutkimuspohja on laaja”

Pitkä odotus päättyi, kun Pertunmaan historiateos julkaistiin tämän viikon tiistaina. Pertunmaan kunnantalolla pidetyssä julkistamistilaisuudessa historiatoimikunnan puheenjohtaja Risto Salminen kertasi tervetuliaispuheessaan kirjahankkeen vaiheita.

Vuonna 2006 tehtiin alkuperäinen päätös historiateoksen julkaisemisesta. Miltei kymmenen vuotta ehti kulua ennen kuin hanke aloitettiin vuonna 2015.

– Minusta se ei kuitenkaan haittaa. Tässä välissä on tapahtunut paljon mielenkiintoista, joka on nyt kansien välissä, Salminen totesi.

Kaskesta kasvanut nykykunnaksi kehittynyt -teos kertoo elävästi Pertunmaan alueen, kunnan ja sen ihmisten elämästä ja kohtaloista. Ajallisesti se on varsin kattava, alkaen esihistorian vuosituhansista, matkaten keskiajan lopulta maatalousyhteiskunnan ja erityisesti kaskiviljelyn muotoutumiseen, kohti oman kunnan perustamista vuonna 1926.

Kirjan pääpaino on itsenäisen kunnan vaiheissa, sen kehityksessä ja muutoksissa. Huomion saavat myös sotavuodet sekä Pertunmaan seurakunnan vaiheet.

Teoksen kirjoittaja Erkki Kinnunen näkee, että Pertunmaan sijainti Hämeen ja Savon rajamailla on lyönyt oman leimansa alueen historiaan ja ihmisiin. Pertunmaan rajaseutuluonne onkin kirjan keskeisiä juonteita.

Kinnunen on kuopiolainen filosofian maisteri, tutkija ja tietokirjailija. Pertunmaan historiateos on tehty alkuperäisiin lähteisiin ja uusimpaan tutkimukseen nojautuen.

– Erkki on tutkija isolla T:llä. Tutkimuspohja on laaja ja arkistoja on hyödynnetty valtavasti, historiatoimikunnan sihteerinä toiminut Laura Laitinen kertoo.

Lue lisää torstain 28.6. Pitäjänuutisista. Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.