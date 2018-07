Tilkkukurssien suosio kestää

Kirkonkylän koulun valtaa perinteisesti kesäisin lukemattomien kankaiden väriloisto ja ompelukoneiden säksätys. Kansalaisopiston järjestämät tilkkutyön kesäkurssit keräävät Mäntyharjulle vuosittain kymmeniä innostuneita harrastajia.

Jo yhdennettätoista vuotta peräkkäin järjestettävät viikon kurssit ovat olleet niin suosittuja, että tilkkutyöopettaja Sanna Paranko kertoo jo ensi kesänkin olevan melkein täynnä.

Tilkkutäkit ja -peitot tunnetaan, mutta tilkuista voi luoda myös reppuja, laukkuja, kalenterinkansia tai vaikka istuimenpäällisiä. Paranko antaa kurssilaisille ohjeita ja uusia aiheita, mutta tarkkoja lukujärjestyksiä ei ole.

– Samaa työtä saa tehdä vaikka koko viikon tai aloittaa useita, jotka jäävät kesken. Tilkkutyöt ovat erittäin hyvä harrastus, sillä keskeneräisiä töitä voi jatkaa vaikka vuosikymmenen kuluttua.

Ainoita kurssin vaatimuksia on, että pitää pärjätä ompelukoneen kanssa. Ketään ei käännytetä pois, mutta osallistujamäärä on rajattu kahteenkymmeneen kurssilaiseen.

– Se on siinä rajoilla, että ehdin opastamaan kaikkia töiden teossa tarpeeksi. Ensi vuodeksi on toiveena saada neljäskin kurssi, jotta kaikki halukkaat varmasti pääsevät mukaan, päättää Paranko.

