Riippusilta korvataan väliaikaisesti venekuljetuksin

Metsähallitus, Kouvolan kaupunki ja Mäntyharjun kunta järjestävät pikaisesti venekuljetusjärjestelyn korvaamaan vaurioitunutta riippusiltaa Lapinsalmen yli. Selvitys palveluntarjoajasta on jo käynnissä, ja palvelu pyritään järjestämään mahdollisimman pian vilkkaimman lomakauden ajaksi.

– Repoveden kansallispuiston käyntimäärät kasvavat koko ajan, ja kansallispuistolla on huomattavaa merkitystä alueen luontomatkailulle ja sitä kautta paikallistaloudelle. Siksi haluamme tässäkin tilanteessa edistää retkeilyn sujuvuutta Repoveden tärkeimmillä reiteillä, sanoo aluejohtaja Jouni Aarnio Metsähallituksesta.

– Haluamme myös varmistaa, että kävijöiden kokema myönteinen kokemus ja luontomatkailuyritysten liiketoiminta vaarantuvat mahdollisimman vähän näin sesonkiaikana sen takia, että Lapinsalmen riippusilta on pois käytöstä.

Metsähallitus ja Kouvolan kaupunki päättivät, että Lapinsalmen riippusillan kannatinkiinnikkeen pettämisen syistä tilataan riippumaton asiantuntija-arviointi. Selvityksen tekijää ei ole vielä valittu.

– On tärkeä selvittää perinpohjaisesti, miten ja miksi sillan vaurio on syntynyt, Jouni Aarnio sanoo.

Riippusillan yhden kannatinvaijerin kiinnitysankkuri petti viime sunnuntaiaamuna. 31 vuotta vanhalla sillalla oli tuolloin yhdeksän henkilöä, mikä on yli Metsähallituksen ohjeistuksen. Onnettomuudessa ei kukaan loukkaantunut vakavasti.

Metsähallituksen mukaan sillan uusimisesta tehdään esiselvitys. Vaihtoehtoina on korjata nykyinen silta tai rakennuttaa nykyisen kaltainen uusi silta, kaarisilta tai kaksikaistainen silta.