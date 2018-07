Mäntyharjun kirkonkylälle alkaa nousta uusia omakotitaloja

Mäntyharjun kirkonkylällä alkaa kaikua ensi kesästä lähtien rakentamisen ääniä. Kunta on kaavoittanut Tervaniementien varteen uusia tontteja omakotitaloille ja niistä on tehty tähän mennessä kolme varausta. Tekninen johtaja Tapio Montonen kertoo, että talojen rakentaminen voi alkaa ensi keväänä.

– Kunnallistekniikan suunnittelu alkaa syksyllä ja tekniikan ensimmäinen osa tehdään viimeistään ensi kesänä, ehkä aikaisemminkin. Rakentaminen voi alkaa siis ensi vuonna, Montonen sanoo.

Montosen mukaan kunta päätti kaavoittaa omakotitontteja Kirkonkylälle kysynnän vuoksi. Kunnalla on jo valmiiksi melko iso tonttivaranto, mutta rakentamisen osalta on ollut viime vuosina hiljaista.

– Tämä on paikka, mitä on haluttu. Tämä on kauniilla paikalla, lähellä palveluja. Koulu on lähellä ja tästä on myös lyhyt matka keskustaan rauhallisessa miljöössä, Montonen kuvaa.

Tervaniementien varteen ja tonttien viereen rakennettavan Tervankeittäjäntien tontit ovat kooltaan 1000-1400 neliötä. Varattuna on kaksi isointa tonttia ja vapaana on vielä 1060 neliön tontti. Hinnaltaan ne ovat kunnan keskitasoa, eli neljä euroa neliöltä.

