Mäntyharjulla mökkeilevä Satu Muntto tuunasi perheen ja suvun mökin uuteen uskoon

Mökki on sipoolaiselle sisustusalan yrittäjä Satu Muntolle ennen kaikkea rentoutumispaikka. Puolentoista tunnin päästä kotoa sijaitseva luonnonkaunis kesäpaikka sijaitsee Saimaan rannalla, reilun 10 kilometrin päässä Mäntyharjun keskustasta.

– Meille tämä on paitsi lomakeidas, myös suvun kohtaamispaikka. Pieniin tiloihin mahtuu kerralla uskomattoman paljon ihmisiä, Muntto hymyilee.

Munttojen kesäparatiisi koostuu kahdesta reilun parinkymmenen neliön mökistä ja saunasta. Rakennusten välistä löytyy reilun kokoinen terassi, josta on muotoutunut lomailijoiden ykköspaikka pöytineen ja löhösohvineen.

Lomapaikan ympäristö ei ole kuitenkaan näyttänyt aina samalta. Mökit ovat alun perin Munton miehen suvun. Vuosien varrella ne ovat muuntuneet 1960 ja 1970 -luvun puupintaista henkeä hehkuneista mökeistä modernimpaan suuntaan. Asialla on ollut Satu Muntto, joka on saanut anopilta suhteellisen vapaat kädet luonnonläheisen lomapaikan ehostamiseen.

– Rakennuksia on sistustettu pikku hiljaa uusiksi maalilla sisältä ja ulkoa sekä tekstiilejä vaihtamalla. Sisustamisessa on käytetty hyväksi paljon myös vanhoja kalusteita, joita kunnostan ja verhoilen työkseni.

Saunamökkiin tunnelmaa tuovat seinille ripustetut kalastaja-aiheiset koriste-esineet. Vanhan ruokapöydän ympärillä huomion kiinnittävät puolestaan kovassa huudossa olevat pinnatuolit, jotka ovat saaneet uuden elämän Munton käsien kautta.

Kortilla olevien neliöiden vuoksi Muntto on kiinnittänyt erityisen paljon huomiota tavaroiden säilytykseen. Pienien tavaroiden säilytykseen tarkoitettuja koreja löytyykin kaappien ja hyllyjen päältä aina katonrajasta asti.

– Monesti mökin nurkkiin tuodaan vanhaa tavaraa kotoa. Niin ei pitäisi kuitenkaan ikinä tehdä, sillä liika tavara tuo mukanaan epäsiisteyttä. Mökillä kannattaakin pitää vain välttämättömät tavarat ja nekin pitää säilöä asianmukaisesti, Muntto suosittaa.

Yöpymismökkinä toimivaa ”Haukanpesää” on sisustettu puolestaan paikallisilla kirpparilöydöillä. Kerrossänky tarttui matkaan Mäntyharjun kierrätyskeskukselta ja seinältä löytyy paikallista kuvitusta. Nimensä haukanpesä on saanut mökin viereisessä männyssä muutama vuosi sitten pesineestä haukkaperheestä.

Haukanpesän sisäpinnat on hiottu ja maalattu uuteen uskoon saunamökin tapaan. Lattia on harmaa ja seinät läpikuultavan vaaleita.

Munttojen mökin ehdoton sydän on kesäaikaan terassi, jota on somistettu heinäseipäisiin ja mökin kattojen rajaan viritetyin valaisimin ja lyhdyin. Ne tuovat Munton mukaan lämpöistä tunnelmaa ulkotiloihin erityisesti ilta-aikaan.

Moni terassilta löytyvä huonekalu on saanut uuden elämän Munton käsien kautta. Löhösohva on tuunattu uusiksi ystävän vanhasta sängystä ja puinen kaapelikela hoitaa pienen pöydän virkaa. Ulkotuolien pehmusteet on päällystetty puolestaan räsymatoilla.

– Jokaisella on oma makunsa sisustamisessa, mutta tärkeintä on seurata omia mieltymyksiään. Kaiken a ja o on käytännöllisyys. Esteettisyys tulee vasta kakkosena.

Mutta mitä vinkkejä sisustajalla on siihen, jos puoliso ei ole mökin uudistamisesta innostunut? Moni haluaa nimittäin pitää mökin siinä samassa asussa kun se oli esimerkiksi omassa lapsuudessa.

– Usein pienikin ehostaminen lisää mökin viihtyvyyttä huomattavasti. Muutosten ei myöskään tarvitse olla isoja, vaan esimerkiksi tekstiilien päivittämisellä saa jo paljon aikaan.

– Ja jos ehostaminen tekee toisen osapuolen onnelliseksi, niin eikös se ole sen arvoista.

Juttu on julkaistu Pitäjänuutisten Kesäelo-lehdessä. Lue Kesäelon näköislehti tästä linkistä.