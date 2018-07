Maksuton varhaiskasvatuskokeilu tavoittaa lähes kaikki Mäntyharjun viisivuotiaat

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kävi Mäntyharjulla tutustumassa päiväkoti Mustikkatassuun. Vierailun pääkeskustelunaiheita oli kunnan osallistuminen 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun, joka alkaa elokuun alussa ja kestää vuoden ajan.

– Hienoa nähdä, että Mäntyharjulla investointeja on tehty kunnolla ja kokeiluun sitouduttu. Mustikkatassun tilat ovat monipuoliset, turvalliset ja lasten näkökulmasta suunnitellut.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Häkkänen kertoo, että varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja ylemmänkin opetuksen rooli kunnan toiminnassa on korostunut entisestään.

– Hyvä ja vakaa koulutuspohja on merkittävä tekijä kunnan toiminnassa, kuntalaisten hyvinvoinnissa ja toimii myös vetovoimatekijänä. Mäntyharjulla erityisesti lukio on maakuntatasolla suuri yli 120 oppilaan määrällä.

Monelle kunnalle varhaiskasvatuskokeilun vaatima taloudellinen satsaus on valtion tuesta huolimatta liian suuri. Grahn-Laasonen ei ole kuitenkaan mukaan lähteneiden 20 kunnan pienestä määrästä huolissaan.

–Kokeilu tavoittaa käytännössä kuitenkin viidesosan kaikista 5-vuotiaista, sillä mukana olevat kunnat ja kaupungit ovat hyvin erikokoisia ja sijaitsevat ympäri maata.

Mäntyharjulla vuonna 2013 syntyneiden ikäluokkaan kuuluu hieman yli 50 lasta, joista noin 15 ei ole vielä varhaiskasvatuksen parissa.

-Osa lapsista ei tule vielä, osa tulee tammikuussa ja osaa ei ole tavoitettu, kertoo kunnan varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen.

-Kaksi kolmasosaa kohderyhmästä on kuitenkin kokeilun myötä saatu varhaiskasvatuksen piiriin, mitä voidaan pitää hyvänä lukuna.

Opetusministeri korostaa varhaiskasvatuksen tärkeyttä.

– Lasten lähtökohdat ovat hyvin erilaisia, kun he 6-vuotiaina menevät eskariin. On tärkeää, että kielellisiä ja sosiaalisia taitoja opittaisiin jo ennen koulun alkamista, jotta lapset pääsisivät ponnistamaan yhteisistä lähtökohdista. Varhaiskasvatuksella on tutkimusten mukaan syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus ja se tasaa lasten kotitaustaeroja, Grahn-Laasonen painottaa.

Lue lisää torstain 12.7. Pitäjänuutisista tai näköislehdestä!

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.