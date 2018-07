Kirkonkylä ruuhkautui tapahtumista ja ihmisistä – Teemu Selänne tutustui muotokuviinsa Salmelassa

Mäntyharjun kirkonkylällä oli keskiviikkona ennennäkemätön tungos. Autoja oli parkkeerattu jalkakäytäville ja alue vilisi ihmisiä, kun Waltteri Torikka ja Arto Paju Big Band esiintyivät Salmelassa kahteen otteeseen ja samaan aikaan Mäntyharjun kesäteatterissa esitettiin Äkkilähtö Tallinnaan -näytelmä.

Yleisöä oli tullut paljon myös Salmelan näyttelyihin. Harva heistä pääsi ihastelemaan omia muotokuviaan, toisin kuin ensimmäistä kertaa Salmelassa vieraillut Teemu Selänne, joka oli perheineen hyvin vakuuttunut teoksista.

-Todella upeaa työtä! Sehän on parransänkeä myöten aivan näköiseni, jääkiekkolegenda kehui tyytyväisenä suurinta muotokuvateostaan.

-Enemmän Teemun näköinen kuin hän itse, kommentoi poika Eetu Selänne.

Suomen urheilusankarit -muotokuvakokonaisuuteen kuuluvissa teoksissa on esillä on neljä maalausta Selänteen uran ja elämän eri vaiheista lapsuudesta aikuisuuteen. Taiteilija Netta Tiitinen kertoi, että hän haluaa esitellä teoksissaan ihmistä julkisuuden takana.

-Taustalla on aina individuaali ihminen, joka on ollut lapsi omine haaveineen. Teemussa pidän erityisesti siitä, kuinka hän on aina toiminut lasten ja nuorten esikuvana sekä ollut mukana hyväntekeväisyydessä, kuten Lastenklinikoiden kummina. Toiminnallaan hän on pelastanut monta nuorta sohvaperunaelämältä ja se on tärkeää urheilukulttuurityötä.

Selänne tutustui Salmelaan ensimmäistä kertaa, mutta Mäntyharjulla hän on vieraillut useasti aikaisemminkin.

-Olen käynyt täällä usein mökkeilemässä, juhlimassa ja tietenkin kesäteatterissa, jonne suuntaamme tänäänkin.

Lue lisää torstain 19.7. Pitäjänuutisista ja näköislehdestä!

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.

Muokattu 12.7. kello 12.58: Korjattu virhe.