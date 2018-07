Juice saa yleisön toivomaan encoreja – kunnes rumba loppuu

Koirakiven kesäteatterissa on saatu parin viikon ajan nauttia suomalaisen rockmusiikin klassikoista. Kansantaitelija Juice Leskisen elämään perustuva näytelmä Ollaan Ihmisiksi on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja yleisöä on riittänyt täyttämään katsomot ääriään myöten useammankin kerran. Myös viikonloppuna koittavat viimeiset näytökset ovat lähes loppuunmyytyjä.

Ohjaaja Auli Eskola kertoo olevansa ylpeä koko tuotantoryhmästä, joka on hitsautunut hyvin yhteen Saku Heinosen käsikirjoittaman näytelmän ympärille. Yhteistyö toimii saumattomasti näyttelijöiden ja esitysten musiikista vastaavan yhtyeen Kulman Kundien kanssa.

Kesäteatteriin kuuluvat myös säätilan vaihtelut. Vaikka Koirakiven teatterin katsomo onkin katettu, joutuvat näyttelijät olemaan enimmäkseen taivasalla.

– Kerran Panomies -kappaleen esityksen aikaan alkoi vesisade, mutta homma vietiin täysillä loppuun naurun säestämänä. Uskomatonta oli, että biisin loputtua sadekin lakkasi, aivan kuin osana käsikirjoitusta, muistelee Eskola.

– Ihmiset ovat jääneet katsomoon istumaan kumarrusten jälkeenkin. Yleisö halusi aina vain lisää ja heille vedettiinkin lopuksi vielä Manserock.

Eskola kertoo hämmästyneensä suuresti erään näytöksen jälkeen, kun yleisössä ollut porukka kertoi jo seitsemättä vuotta jatkuneesta kesälomaperinteestään.

– He tulivat Keminmaalta asti! Siis 700 kilometriä ajavat pelkästään meidän näytöstemme vuoksi, ohjaaja nauraa ihmeissään.

Ollaan Ihmisiksi -näytelmää esitetään Koirakiven kesäteatterissa sunnuntaihin 15.7. asti.

