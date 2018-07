Marja-Leena Kosken runot vievät Valtolasta Panamaan

Mäntyharjun Valtolassa Mustajärven rannalla jo yli 35 vuotta mökkeillyt Marja-Leena Koski on kiertänyt esittämässä Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi julkaistua runoteostaan Vettä ei voi koputtaa ulkosuomalaisille jo useassa maassa. Tänä kesänä esityksiä on Suomessakin ja Mäntyharjun kirjastollakin on luvassa useampi. Ensimmäinen oli toissa viikolla.

Helsingin Malmilla elämäntyönsä tehnyt kirjailija on myöskin asunut useissa eri maissa. Hän kutsuu lukijansa ja kuulijansa kurkistamaan tarinoihin ja mystisiin näkymiin todellisten muistikuvien kehystäminä.

Esityksen aikana kuullaan kokemuksia Panaman Sinisillä Vuorilla sijaitsevasta kirjailijan kodista. Viimeisen vuosikymmenen aikana runoilija on kiertänyt uteliaana maailmaa. Hän on asunut unelmien Floridassa, muinaispyhäkköjen Maltalla, vuonojen Norjassa, Lontoon sykkeessä, Espanjan aurinkorannikolla ja Panaman ainutlaatuisissa pilvimetsissä.

Suomen kesäajat runoilija viettää kuitenkin aina Helsingissä ja Mäntyharjulla.

Kirjoittaminen ja runojen esittäminen ovat Marja-Leena Koskelle uusien näköalojen etsimistä. Joskus mielen muuttamista ja alusta aloittamista,siis varsinaista elämän ahnehtimista.

Siksipä Mäntyharjun kirjastonkin runoilta avautui läsnäolijoille keskustelun ja vapaan esiintymisen foorumiksi. Pirkko Pietilä innoittui lausumaan erään kokemuksensa ja Kirsi Turunen jakoi myös tuntojaan lausumalla kyseisestä kirjasta.

Lämminhenkisen tilaisuuden päätteeksi runoilija sai vaaleanpunaisia neilikoita ja Heikki Pietilän kiitospuheenvuorona hänen tekemänsä oikeaoppisen saunavihdan, vai vastaksiko sitä pitää nimittää?

Koski viettää tämänkin kesän paljolti Mäntyharjulla, joten esityksiä tulossa lisää ja kirjaa saa häneltä omistuskirjoituksin. Runoilijan repussa tai auton takapenkillä kulkee aina muutama kappale juttutuokioiden varalta.

– Vettä ei voi koputtaa, mutta mökin- tai autonoveen voi koputtaa, sekä olkapäälle…, sanoo runoilija.