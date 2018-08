Mäntyharjun markkinointipäällikkö vaihtaa maisemaa – ”Työmatka kävi liian pitkäksi”

Mäntyharjun markkinointipäällikkö Johanna Harju teki tiistaina viimeistä työpäiväänsä kunnan kehitysyhtiö Mäsekin palveluksessa. Harju päätyi irtisanoutumaan tehtävästään koeajalla, alle puolen vuoden jälkeen työnsä aloittamisesta. Harju kuitenkin painottaa, ettei irtisanoutumispäätökseen liity dramatiikkaa.

– Lähdön syy ei ole missään nimessä se, että olisin pettynyt työssäni mihinkään. Se on ollut monipuolista, mutta työmatka kävi yksinkertaisesti liian pitkäksi. Tunnin työmatka suuntaansa kotiin Kouvolaan oli toki tiedossa, mutta silti se yllätti, Harju kertoo.

Lähtöpäätöksen ratkaisi lopulta se, että Harju sai töitä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululta opettajana.

– Uudessa työssä on lyhyt työmatka ja toisaalta työajat ovat joustavat. Se sopii paremmin elämäntilanteeseeni. Olen joka toinen viikko yksinhuoltaja, minulla on kaksi koiraa ja hevonenkin. Arkeni on melkoista hässäkkää, Harju naurahtaa.

Harju kertoo toivoneensa Mäsekiltä mahdollisuutta tehdä Mäntyharjun markkinointipäällikönkin työtä osin etänä kotoaan Kouvolasta käsin. Sitä ei kuitenkaan katsottu Harjun mukaan kunnan yhtiön puolelta järkeväksi ratkaisuksi.

– Jos viikosta olisi voinut tehdä pari päivää etänä, olisi se tietenkin helpottanut hieman asiaa. Täällä etätyövaihtoehto ei kuitenkaan ollut mahdollista.

Harju valikoitui markkinointipäällikön työhön 19 hakijan joukosta alkuvuodesta. Ensimmäiset pari kuukautta työssä kului rauhallisesti, mutta huhtikuussa huomion vei Kinnin seisakkeella tapahtunut kemikaalionnettomuus. Hän ei usko ympäristövahingon kuitenkaan vaikuttaneen juurikaan kunnan maineeseen.

– En usko, että se kauheasti vaikuttaa. Nykyisin tuollaiset asiat tulevat ja menevät. En usko, että siitä jää tahraa. Se rajautui lopulta pienelle alueella, vaikka koskettikin monen mökkiläisen elämää.

Harjun kenties tärkein työ, eli Mäntyharjun brändiuudistuksen rakentaminen jäi muutaman kuukauden pestissä alkutekijöihin. Seuraajalle jääkin paljon työsarkaa, vaikka Harju ehtikin saattaa pienen osan uudistustyöstä myös alulle.

– Mäntyharjun pitäisi kiteyttää itselleen se, mitä se oikein on. Ilme pitää ehdottomasti uudistaa ja yhtenäistää. Mäntyharjun pitäisi pystyä erottautumaan muista kunnista. Ensi vuoden työ olisi ollut edelleen kehittää markkinointikonseptit yritys- ja asukasmarkkinointiin.

Harjun mukaan Mäntyharjun tulisikin löytää olemuksestaan uusia tapoja erottautua selkeästi muista kunnista, jotka kamppailevat samalla tavalla väen vähenemisen kanssa.

– Täällähän on panostettu paljon nuorten viihtyvyyteen, urheilumahdollisuuksiin ja päiväkotiin. Tänne avataan piakkoin skeittiparkki, joka on hyvä esimerkki siitä. Mutta toisaalta moni muukin kunta tekee samoin.

– Voisivatko aiemmin täällä asuneissa olla halua paluumuuttajiksi? Olisiko joustotyössä olla mahdollisuuksia Mäntyharjulle, Harju kysyy.

Lyhyestä visiitistään huolimatta Harjulle jäi Mäntyharjusta positiivinen, joskin hieman vieras mielikuva.

– Mielikuva on positiivinen, mutta en ihan ehtinyt päästä sisälle kunnan elämään. Tulevaisuudessa aseman ja vanhan kenkätehtaan seudut voisivat olla hyviä alueita kehittää kunnan toimintaa. Asioita vain pitäisi saada liikkeelle, niin uskon, että hyviä asioita alkaisi tapahtua.