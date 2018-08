Kaikki valmiina hyvän mielen elokuville

Järjestyksessään kolmannet Ilokuvafestivaalit alkavat Mäntyharjulla tänään tutulla johtoajatuksella, siis hyvän mielen elokuvilla.

– Se konsepti ei muutu, mutta teemat sen sisällä vaihtelevat, kertoo ohjaaja Roosa Toivonen.

Tällä kertaa teemoja ovat muun muassa Historian havina, Kasvukipuja ja Ensi-illat, minkä lisäksi oman sarjansa ovat saaneet Dokumenttihelmet.

Monipuolisesta ohjelmistosta Toivonen heittää tärppejä, joista ensimmäisenä Risto Jarva-seuran juhlanäytöksen tänä iltana.

Näytös sisältää kotimaisia lyhytelokuvia ajanjaksolta 1918-1980. Muutaman minuutin mittaisia, osittain mykkiä lyhytelokuvia säestää musiikintekijä Laura Naukkarinen.

Toivosen mielestä Mäntyharju on onnekas kunta Kinon ansiosta. Kuntalaiset pysyvät kartalla valtavirran elokuvista, mutta Ilokuvafestivaali voi tarjota erikoisempaakin ohjelmistoa.

Roosa Toivonen kiertää kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla katsellen elokuvia ”sillä silmällä”, eli hyvän mielen jyviä akanoista poimien.

Festivaalilla nähdään sunnuntaihin mennessä 26 elokuvaa, mikä on viime vuotista vähemmän.

– Nyt on tällainen ”keep it simple” -vuosi. Olemme kuitenkin huomanneet, että meidän kannattaa nojata perusajatukseemme.

Lue lisää torstain 2. elokuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.