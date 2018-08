Viimeiset opastukset museolla

Mäntyharjun Iso-Pappilan museolla on tänä viikonloppuna viimeiset opastetut yleisökierrokset.

Näyttelyopastuksen kesto on noin 45 minuuttia ja opastus sisältyy pääsylipun hintaan. Opastettu kierros alkaa lauantaina ja sunnuntaina kello 13.

Mäntyharju 1918 ja sisällisota näyttely kertoo paikallisesta näkökulmasta kevään 1918 tapahtumista. Näyttelyssä on esillä harvinaista paikallista haastatteluaineistoa.

Kaikki aineisto on kerätty eri arkistoista ja on mäntyharjulaisten kertomaa. Lähelle sodan tapahtumia pääsee myös äänimaailman sekä taiteilija Osmo Pöntisen teosten kautta.

Näyttely on avoinna päivittäin kello 11-18 ja se sulkeutuu sunnuntaina 12.8. Tämän jälkeen museo on avoinna ryhmille ja koululaisvierailuille viikon ajan.