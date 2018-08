MTBE-kemikaalia löytyy edelleen Pajulammesta ja Sarkavedestä

Kinnin toukokuinen kemikaalionnettomuus näkyy edelleen lähialueen vesistöissä, kertoo VR tiedotteessaan.

Vedenkäyttöä ei edelleenkään suositella Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen alueilla. Tilanne on samanlainen myös Sarkaveden itärannalla noin 50 metrin etäisyydellä Pajulammesta virtaavista puroista. Kaivojen käyttö on sen sijaan sallittua Pajulammen lähialuetta lukuun ottamatta.

Vesistöistä on otettu näytteitä koko heinäkuun ajan. Sarkaveden MTBE-kemikaalipitoisuudet ovat selvästi alle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämän turvarajan. Sen mukaan veden käyttöä on turvallista, kun MTBE:tä on vedessä alle 0,0075 milligrammaa litraa kohden. Pajulammen purojen ja siitä Kinnin onnettomuuspaikan suuntaan olevien vesien kemikaaliarvot ovat tuota rajaa korkeammalla.

Viranomaiset ovat jatkaneet vedenjakelua kolmella pisteellä koko kesän ajan. Vettä on saanut Pajulammen, Voikosken ja Orilammen pisteillä. Voikosken vedenjakelu lopetetaan kuluvan sunnuntain jälkeen.

Onnettomuuspaikan välittömässä läheisyydessä on jatkettu myös veden puhdistustoimia. VR:n ja ympäristöviranomaisten mukaan toukokuussa kemikaalin haihduttaminen ja sitominen vedestä on onnistunut hyvin. Onnettomuusalueella ja sen läheisyydessä on myös tehty maaperä- ja pohjavesitutkimuksia pilaantuneisuuden laajuuden selvittämiseksi. Näiden tutkimusten tarkempia tuloksia on odotettavissa myöhemmin.