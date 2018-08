Pertunmaalla kokoontuva äijäporukka ei kaihda juttelua vaikeistakaan aiheista: ”Mitä puhutaan jää näiden seinien sisälle”

Pertun Pirtin saluunapuolella käy varhain perjantaiaamuna tasainen puheensorina. Reilu kymmenkunta ikämiestä on istuutunut pöytien ympärille turisemaan elokuun alun kuulumisia. Helleputki ja sen päättyminen kuuluu olevan aamun ykköspuheenaiheita. Joku kyselee kuluvan vuoden viljasadon perään.

– Ei täällä ole mitään rajaa siihen, mistä puhutaan. Taivas ja maa on rajana, Kari Honkanen huikkaa.

Mutta kaksi sääntöä joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina kokoontuvan Äijävirtaa-ryhmän keskusteluihin liittyy. Puoluepolitiikasta ja uskonnosta ei puhuta. Muuten sana on vapaa.

Tai itse asiassa on olemassa kolmaskin sääntö: se mitä ryhmässä puhutaan, sinne se myös jää.

– Niistä jutuista mitä porukan kanssa puhutaan, ei puhuta niiden seinien ulkopuolella. Miehet ovat keskenään aika avoimia, joten niitä juttuja ei ole tarkoitus levitellä ulkopuolisille, kertoo Äijävirtaa-ryhmän alullepanija Markus Montin.

Montin järjesti ensimmäisen Äijävirtaa-kokoontumisen viime vuoden loppupuolella Kisarannan kuntosalille. Muutaman kokoontumiskerran jälkeen porukka siirtyi Pertun Pirtille, jonne on saapunut parhaimmillaan parikymmentä miestä, eli toiminnan voi sanoa olevan paikkakunnalla menestys.

Mikään pertunmaalainen keksintö ryhmä ei suinkaan ole. Kyse on valtakunnallisesta Eläkeliiton hankkeesta ja toimivia ryhmiä on kymmeniä ympäri maata. Muualla Etelä-Savossakin ryhmiä on jo kahdeksan kappaletta. Pertunmaan jälkeen lähin ryhmä löytyy Mikkelistä, sillä Mäntyharjussa vastaavaa toimintaa ei ole. Ryhmän ydintarkoituksena on tavoittaa yksin asuvia miehiä ja saada heitä mukaan sosiaaliseen toimintaan

– Tänne ovat tervetulleita kaikki miehet. Jo ensimmäisen puolen vuoden perusteella voi sanoa, että tällaiselle toiminnalle on ollut ehdottomasti tilausta Pertunmaalla, Montin sanoo.

Yksi ryhmän vakikävijöistä on kuorttilainen eläkeläinen Eero Vekkeli. Hänelle ryhmästä on tullut tärkeä henkireikä ja Vekkeli onkin käynyt paikalla lähes jokaisessa kokoontumisessa.

– Vaimoni asuu Rinnehovissa ja käyn katsomassa häntä lähes joka päivä täällä kirkonkylällä. Kokoontumisissa on ollut mukava käydä, Vekkeli kertoo.

Tähän mennessä ryhmä on kokoontunut lähinnä rupattelun merkeissä. Heinäkuussa ryhmä kävi yhdellä saunareissulla Pykälänsaaressa. Viime perjantaina ryhmä sai ensimmäiset ulkopuoliset vierailijansa kun Pertunmaalla asuvat Jouko ja Leila Lehtonen kertoivat muistoja lähetystyöstään Boliviassa.

Tulevaisuudessa suunnitelmissa on kuitenkin pyytää paikalle enemmän eri alojen puhujia ja järjestää esimerkiksi yritysvierailuja, Markus Montin kertoo. Yhtenä vaihtoehtona on makkaranpaistoreissu Nipulin laavulle. Muitakin ehdotuksia tulee:

– Esimerkiksi paikallisiin pienpanimotuotteisiin olisi mukava lähteä tutustumaan, Kari Honkanen ehdottaa hymyssä suin.

– Ei yhtään huono ehdotus, Raimo Ulmanen vastaa.

– Ei lainkaan. Syksyinen bussiretki olisi tähän tarkoitukseen hyvä idea, Montin kannattaa.

Äijävirtaa-ryhmän nimi saattaa kalskahtaa ulkopuolisen korvaan varsin karskilta toiminnalta. Toiminnan tarkoituksena ei ole kuitenkaan sananmukaisesti äijäillä, vaan koota ikämiehiä yhteen pohtimaan elämän pienempiä ja isompia kysymyksiä.

– Kun naisia ei ole paikalla se tarkoittaa monelle miehellä sitä, että juttuja kerrotaan vähän avoimemmin muille miehille, Markus Montin kertoo.

Eri puolilla Suomea Äijävirtaa-ryhmien ympärille on kasattu omia pienryhmiään esimerkiksi eturauhasvaivojen tai vaikkapa ruuanlaiton ja muiden kädentaitojen ympärille.

– Pienporukassa vaikkapa eturauhasvaivoista on helpompi kertoa muille samoista vaivoista kärsiville, Montin sanoo.

Pertunmaan ryhmässä aktiivisesti käyvä Kari Honkanen kuitenkin muistuttaa, ettei Äijävirtaa-tapaamiseen tullakseen tarvitse välttämättä olla sen kummemmin juttutuulella.

– Meillähän käy monta kaveria, jotka eivät ole sanoneet ensimmäisen esittelykerran jälkeen sanaakaan. Mutta jokaisen tapaamiskerran jälkeen he lähtevät naama hymyssä tyytyväisenä pois. He ovat saaneet käynnistä sosiaalisen kontaktinsa kun ovat kuunnelleet muiden juttuja, Honkanen sanoo.

Honkasen mielestä ryhmän jutteluhetket ovat esimerkkejä maailman muuttumisesta.

– Maailma muuttuu siinä mielessä, että miehet ja naiset lähestyvät toisiansa. Aikaisemmin miehet kokivat, ettei jutteleminen ole tarpeen. Jos kolotti, niin hakataan vaan lisää päätä seinään. Nyt miehet osaavat saada sitä kipua pois puhumalla samalla tavalla kuin naiset ovat osanneet tehdä aiemmin.

Äijävirtaa-ryhmä kokoontuu Pertunmaan Pertun Pirtin Saluunassa joka kuukauden ensimmäinen perjantai kello 9.00.