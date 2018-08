Auttaako vetyperoksidi saastuneiden kaivojen puhdistukseen? Se on yksi vaihtoehto Kinnin seudulla

Lopella Kanta-Hämeessä on testattu tänä vuonna vetyperoksidin käyttöä pohjaveden puhdistamiseen MTBE:stä. Helsingin yliopiston työryhmä lisäsi vetyperoksidia pohjaveteen putken avulla. Testialue sijaitsi entisen huoltoaseman tontilla, josta MTBE:tä oli päässyt valumaan pohjaveteen vuosikymmenten varrella.

Lopen saastuneessa pohjavedessä MTBE:tä oli erittäin pieniä määriä, enimmillään kuusi mikrogrammaa litraa kohden. Tutkimusoperaatiota johtaneen professorin mukaan tulokset ovat innostavia myös Mäntyharjun onnettomuuden näkökulmasta.

– Totesimme, että tekniikka toimii hyvin. MTBE oli hävinnyt vetyperoksidin avulla lähes kokonaan, kertoo Helsingin yliopiston ympäristöbiotekniikan professori Martin Romantschuk.

Romantschukin mukaan vetyperoksidi aiheuttaa vedessä kuplintareaktion, mikä haihduttaa MTBE:tä vedestä vauhdikkaasti. Esimerkiksi strippausmenetelmään verrattuna vetyperoksidin käytön etuna on se, että se reagoi vedessä pienellä viiveellä.

– Näin se ehtii levitä hyvin eri vesikerroksiin. Myös vetyperoksidi hajoaa pois vedestä muutamassa kuukaudessa. Menetelmä voisi sopia Kinnin alueella esimerkiksi kaivojen puhdistukseen. Kokonaisten lampien puhdistamiseen se olisi liian kallista, Romantschuk sanoo.

Ramboll Oy:n projektipäällikkö Mikko Penttinen sanoo, että vetyperoksidipuhdistus on yksi varteenotettava vaihtoehto kaivojen ja pohjaveden puhdistamisessa.

– Se on varmasti yksi hyvä menetelmä, jota kartoitetaan pohjaveden osalta. Yhtenä vaihtoehtona on myös pohjaveden pumppaus ja puhdistaminen. Myös rakennettua patoallasta voidaan hyödyntää pohjaveden puhdistamisessa, Penttinen kertoo.

Penttisen mukaan kaivojen ja pohjaveden valittu puhdistustapa riippuu MTBE:n levinneisyydestä ja ongelman laajuudesta.