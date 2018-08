Taidot talteen tuleville polville

Jos kotoasi löytyy käsintehtyjä vanhoja tekstiilejä, olet Salla Wahlmanin kaipaama henkilö.

Pertunmaalainen Wahlman haluaa löytää Mäntyharjulta ja Pertunmaalta sisustuksessa käytettyjä tekstiilejä, tutkiakseen niiden merkitystä kotien arjessa ja juhlassa, sekä tallentaakseen käsitöiden perinnettä.

– Maaseudun kylät tyhjenevät ja kotien sisustukset saattavat kadota. Kaikkea ei voi säilyttää, mutta vanhojen mallien tallentaminen olisi tärkeää, ettei paikallinen perinnetieto katoa.

Wahlman haluaa tutustua kaikenlaisiin tekstiileihin, esimerkiksi mattoihin, pöytäliinoihin ja verhoihin. Samoin seinätekstiileihin, vuodevaatteisiin ja olkipatjoihin, sillä häntä kiinnostaa se, kuinka ennen nukuttiin.

Kynnys on matala, eli tekstiilin ei tarvitse olla priimakunnossa, kunhan se on käsin tehty.

Wahlmania kiinnostavat niin kudotut, virkatut, punotut ja kirjotutkin työt, jos ne vain ajoittuvat 1980-lukua varhaisempaan aikaan. Vaatteet hän on rajannut tutkimuksensa ulkopuolelle.

Mielellään hän kuulisi myös tekstiileihin liittyviä tarinoita ja näkisi vanhoja kuvia käsityön tekemisestä, kotien sisustuksista sekä talojen tuvissa pidetyistä käsityökursseista.

– Toivon, että ihmiset jotka arvostavat sukupolvien työtä ja paikallista käsityökulttuurin perinnettä, ottavat yhteyttä ja tukevat samalla paikallisen, rikkaan käsityökulttuurin tallentamista.

Esimerkiksi katoavasta perinteestä sopivat morsianten mukanaan tuomat kapiot. Perinne eli ainakin maaseudulla vielä 1970-luvulla, mutta ei enää 1980-luvulla, puhumattakaan tämän vuosituhannen morsiamista, jotka tilaavat tarvitsemansa verkkokaupasta.

Wahlmanilla itsellään on tallessa mummonsa kutoma matto, jonka hänen äitinsä toi kapioinaan taloon. Nyt hän haluaa kutoa vastaavanlaisen jo huonokuntoisen maton tilalle.

Tekstiilimuotoilija ja -opettaja Wahlman on opettanut Mäntyharjun kansalaisopistossa tekstiilitöitä yli 20 vuoden ajan. Hän sai tutkimukselleen Suomen Kulttuurirahaston apurahan ja on virkavapaalla syyslukukauden ajan.

Joulukuuksi hän kokoaa Mäntyharjun kirjastolle näyttelyn, johon tulee esille vanhojen mallien mukaan tehtyjä näköiskappaleita, ja jossa esitellään tutkimuksessa kerättyä.

Tallenteet tulevat kaikkien käyttöön ja niitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi kansalaisopiston opetuksessa.

Tekstiilejä ei tarvitse ryhtyä kuljettamaan Pertunmaalle, sillä Wahlman on valmis matkustamaan niiden omistajien luo. Hän toivoo yhteydenottoja sähköpostitse osoitteeseen vanhat.tekstiilit(at)gmail.com, tai puhelimitse 050 411 8531.