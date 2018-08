Skeittiparkki kuuluu kaikille – mäntyharjulaisista ja ohikulkijoista kesäasukkaisiin

Mäntyharjun skeittarit, scoottaajat ja BMX-pyöräilijät pääsivät vihdoin virallisesti omaan puistoonsa, kun Yhtenäiskoulun pihalle nousseen parkin avajaisia vietettiin perjantaina.

Toki parkissa oli rullailtu jo useita kertoja, sillä rakentamisesta vastannut Concrete Proof sai työt päätökseen jo pari viikkoa aikaisemmin.

Alkuillasta paikalle saapui myös skeittauksen opettaja Petrus Marttila, joka esitti skeittausnäytöksen ja opasti halukkaita lajin saloihin. Harrastusvälineitä sai lainata hänen virallisesta skeittipakustaan.

Avajaispuheessaan kunnan sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen korosti nuorten osuutta parkin olemassaoloon. Paikkaa suunniteltiin yhdessä nuorisovaltuuston kanssa ja erityisesti nuorille tehtyjen kyselyiden perusteella.

– Tässä se taas nähdään, ettei aina pidä tehdä asioita vain aikuisten voimin, vaan nuoret voivat vaikuttaa omaan arkeensa, ympäristöönsä ja harrastuksiin.

– Saimme hienon harrastuspaikan joka kuuluu niin mäntyharjulaisille nuorille ja lapsille, kuin ohikulkijoille, turisteille, kesäasukkaille ja naapurikuntienkin nuorille.

Parkki on suunniteltu skeittaajien lisäksi myös BMX-pyörille ja scoottaajille, eli temppupotkulautailijoille. Avajaisisissa sekä skeittarit että scoottaajat olivat niin hyvin edustettuna, ettei parkkiin paljoa enempää olisi rullailemaan kerralla mahtunutkaan.

Mikkelistä avajaisiin saapunut Elias Helanneva kertoo parkin olevan selkeästi erilainen, jos nyt ei suoranaisesti parempi kuin lähempää löytyvä.

– Huomaa kyllä, että rakentamassa ovat olleet hommansa osaavat ammattilaiset. Mikkelinkin parkki on ihan hyvä, mutta Concrete Proof on ihan ammattitason jengiä.

Seitsemän vuoden skeittauskokemuksen omaava Helanneva kiittelee erityisesti parkin pintaa.

– Betoni on hiljainen elementti ja parempi kuin Mikkelin asfalttipinta, vaikka tämä puisto onkin pienempi. Ei täällä tarvitse ottaa juurikaan edes vauhtia, sen kuin vain rullailee.

Pete Heikkilä oli paikalla herättelemässä vanhoja skeittaustaitojaan ja samalla poika Aleksi scoottaili rohkeasti isompien mukana isänsä ohjeita kuunnellen.

– Huomasimme paikan eilen, mutta emme tienneet avajaisista, kertoo helsinkiläinen Heikkilä, joka saapui kesämökkireissulla skeittaamaan.

– Vanhuushan se on iskenyt, 15 vuotta tuli skeitattua ennen seitsemän vuoden taukoa. Nyt olen lähinnä opettamassa Aleksille, kuinka parkissa toimitaan ja muita sääntöjä.

– Tämä on tosi hieno paikka! Aiemmin olen päässyt harrastamaan vain omalla pihalla, mutta tämä on ensimmäinen kerta oikeassa parkissa, kertoo Aleksi innoissaan.

Hanke sai alkunsa, kun Mäntyharjun Lions Club antoi 10 000 euron lahjoituksen nuorten harrastuspaikkaan. Parkour-puistona lähtenyt idea alkoi kääntyä kyselyiden perusteella skeitti- ja scoottipuistoksi.

– Tämä on viimeisen päälle tehty ja lopputulos näyttää todella hyvältä. Alkuperäinen suunnitelma muuttui, mutta tämä on varmasti pidempiaikaisempi monipuolisempi, toteavat Lions Clubin Markku Kivisaari ja Heikki Koljonen valmista puistoa katsellessaan.