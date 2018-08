Uotisen lapset lähtivät uuteen kouluun

Tylsää on, kuului Valtteri Uotisen maanantainen ennuste tälle torstaille. Valtterin tylsistyminen johtuu hänen viidennen kouluvuotensa alkamisesta, eikä tylsyyttä helpota hänen mukaansa se, että tie vie uuteen kouluun.

Valtteri lukeutuu sisarensa Veronan kanssa niihin pertunmaalaisiin koululaisiin, joiden opinahjo siirtyi Kuortista kirkonkylän yhtenäiskoululle. Heitä on yhteensä 20.

Uotisen perheessä on seurattu Kuortin koulun kohtaloa vuosien ajan. Perheen äiti Sanna Uotinen muistelee, että koulu olisi ollut lakkautusuhan alla jo esikoisensa Mimosan alakouluvuosina.

– Päätös tulikin sitten tosi nopeasti. Tosi kurjaa, koska tähän mennessä lapset ovat kulkeneet parin kilometrin koulumatkansa omatoimisesti.

Uotinen osallistui kuntalaisille järjestettyyn kuulemistilaisuuteen Kuortin koulua lakkautettaessa.

– Siellä päättäjät lupasivat, että kotiin pääsee koulun loputtua ja matka-ajat järjestetään niin, etteivät ne ole kohtuuttoman pitkiä.

Tiistaina kolmen koululaisen äiti Anu Poikela oli saanut koulutoimistosta kysymällä tietää, että bussi noutaa lapset aamulla vartin yli kahdeksan.

Aikataulu koskee sekä hänen ekaluokkalaistaan että kolmannelle ja neljännelle luokalle lähteviä lapsiaan, joiden kaikkien koulu alkaa yhdeksältä.

Iltapäivät ovat suurempi kysymysmerkki.

– Ilmeisesti nuorin jää koululle kerhoon ja tulee sieltä myöhemmin kotiin vanhempien lasten kanssa samalla kyydillä. Taksi ripottelee lapsia moneen paikkaan ja iltapäiväkyydin kesto on myös vähintään 45 minuuttia. Yhteensä siis puolitoista tuntia lisää koulupäivän pituuteen, sanoo Poikela.

Hänen mielestään kunnan tehtävä olisi hankkia lisää taksinkuljettajia, jos nykyinen kuljetuskalusto aiheuttaa pitkiä matka-aikoja.

Sekä Uotisilta että Poikelalta on matkaa kirkonkylän yhtenäiskoululle noin 12 kilometriä. Molemmissa perheissä arjen järjestelyitä helpottaa se, että äidit ovat vielä tämän viikon lomalla.

Entisiä Kuortin koululaisia asuu Mansikkamäen lisäksi myös muun muassa Viitostien varrella ja Heinolantien suunnalla Palojärventiellä.

Sanna Uotisen mielestä hyvin toimivat koulukuljetukset voisivat olla valttikortti kylälle, jolla ei ole valttikorttinaan enää koulua.

– Koulun sulkeminen on väistämätöntä, jos lapset vähenevät. Mutta luvut eivät välttämättä pidä paikkaansa eikä koskaan voi tietää, jos lapsiluku vaikka nousisikin.

Osa Kuortin koulupiirin lapsista on siirtynyt yhtenäiskoululle jo aikaisempina vuosina.

Jos kunta ei ole myöntänyt heille erityissyistä annettavaa kuljetuslupaa, vanhemmat ovat järjestäneet kuljetuksen itse.