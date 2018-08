Kaupan päälle hyvää mieltä – löytyykö Nuolniemestä Suomen erikoisin kyläkauppa?

Nyt on hinnat poljettu alas, sanoisi kauppias Nuolniemen kyläkaupassa.

Hintoja ei nimittäin tämän kaupan tuotteilla ole lainkaan, ei tosin kauppiastakaan. Ovi sen sijaan on aina auki.

Kokoa kaupalla on maitolaiturin verran, mutta valikoimaa enemmän kuin julkisivu antaa ymmärtää.

Siksi kauppa tunnetaankin kyläkauppakeskuksena. Sieltä on noudettavissa säilykkeitä ja puolivalmisteita, makeisia, limsaa ja mehua, mausteita, jäätelöä, sulakkeita, jatkojohtoja, aamutossuja ja paljon muuta. Puutarhaosastolta saa mukaansa muun muassa taimia, ja vapaa-ajan osastolta esimerkiksi kalastustarvikkeita ja kirjoja.

Kaikenlaista itselleen ylimääräistä voi jättää muille tarvitsijoille. Tuotteista voi jättää kassalippaaseen rahaa – tai olla jättämättä.

Huhtikuussa Jaana Utti lähiseudulta käytti sata euroa jäätelöön, makeisiin ja ilmapalloihin.

Niistä tuli pesämuna kyläkaupalle joka, kuten sanottua, on nyt laajentunut valikoimaltaan kauppakeskukseksi.

Kaupan tuli avaamaan Nuolniemelle, Mouhun naapurikylään, maan suurimman kauppakeskuksen Sellon toimitusjohtaja Matti Karlsson.

– Hän kertoi olleensa yhdeksän eri kauppakeskuksen avajaisissa, eli meidän keskuksemme on maan kymmenes. Ainoastaan meillä avajaisista selvittiin kuulemma ilman logistisia ongelmia, kertoo Utti.

Kyläkauppakeskus on leikkiä, mutta Utin mukaan myös yhteiskunnallinen kokeilu. Siellä testataan vastavuoroisuutta ja tietysti luottamusta sekä rehellisyyttä puolin ja toisin.

Kaupan toinen perustaja on Hakkuutila Oy:n yrittäjä Tom Himanen. Kaupan seinätauluun hän on kiteyttänyt uskonsa siihen, että ”koko Suomi voidaan pitää asuttuna, kun apuun otetaan moderni teknologia, hyvän elämän ympäristöt ja täysimittainen kyky tuoda resurssit hyvän elämän ja yhteiskunnan hyödyksi.”

Toistaiseksi on säästytty ryöstöiltä ja ilkivallalta.

– Meillä oli vieraita Costa Ricasta. He sanoivat, että tämä on maailman huonoin idea eikä tule ikinä toimimaan. Mutta se toimii, mistä olemme ylpeitä, iloitsee Utti.

Kaupassa ainoa säännöllistä huoltoa kaipaava toimenpide on, että kassasta haetaan talteen euroa suuremmat rahat. Niiden turvin kasvatetaan tuotevalikoimaa.

Kassassa säilytetään vain pikkukolikoita, joten kenenkään ei tämän luettuaan kannata lähteä yöjalassa rikastumaan.

– Iso osa luottamuksen rakentamista on, ettei kukaan ei tässä rikastu, ja tuotteetkin pyritään pitämään sellaisina, ettei tule kiusausta tyhjentää koko kauppaa, sanoo Utti.

Kunnon kyläkaupan tapaan on tämäkin samalla kyläläisten kohtauspaikka, jossa tavaran lisäksi vaihtavat omistajaa neuvot ja palvelut.

Onpa kaupalla vietetty yhdet syntymäpäivätkin. Nekin juhlat olivat tietysti kaikille avoimet.

