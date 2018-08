Musiikin ilo kuuluu erityislapsillekin – Laura on Mäntyharjun uusi muskariope

Musiikki tekee hyvää aivoille, ja erityisen hyvää se tekee lapsille, joiden kehityksessä on jokin viive tai häiriö.

Musiikkipedagogi (AMK) Laura Lecklin on nähnyt musisoinnin tuomaa iloa työssään musiikkileikkikoulun opettajana.

– Kun rytmi tuntuu kehossa, kaikilla on aina hymy huulilla. Erityislapsetkin voivat muskareissa päästä osaksi ryhmähenkeä, sanoo Lecklin.

Hän suuntautui opinnoissaan varhaisiän musiikkikasvatukseen. Hän valmistui ammattiinsa pari vuotta sitten ja on opettanut Lahden kansalaisopistossa musiikkiryhmiä.

Tällä viikolla Lecklin ryhtyy vetämään muskariryhmiä Mikkelin musiikkiopiston Mäntyharjun toimipisteessä.

Ryhmiä voidaan muodostaa yksi- ja kaksivuotiaille, sekä ikäluokille 3-4, 5-6 ja 6-7 -vuotta. Ryhmiin otetaan korkeintaan 12 lasta ja tarvittaessa ryhmiä yhdistellään.

Ensimmäistä kertaa Mäntyharjulla on tarjolla muskariryhmä myös erityislapsille.

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki ne lapset, jotka eivät selviä muissa ryhmissä. Leikki ja iloinen mieli ovat tärkeässä asemassa.

– Erityislasten kanssa mennään heidän omilla ehdoillaan, opetellaan ottamaan kontaktia ja toimimaan ryhmässä. Voimme katsoa, innostaisiko musiikki vaikka liikkumaan. Musiikki edistää puheenkin kehitystä, tietää Lecklin.

Lecklin itse on muskarin kasvatti ja soittanut pianoa kuusivuotiaasta alkaen. Hänen toinen instrumenttina on poikkihuilu.

Lahden ammattikorkeakoulussa hän tutustui ukuleleen ja soiton opiskelu sai rinnalleen laulamisen. Lecklinin oli opiskeltava oikeanlaista laulutekniikkaa voidakseen toimia muskariopettajana.

– Olen aina halunnut työskennellä lasten kanssa. Opiskeluvuosina tajusin, että muskarissa voisin yhdistää lapset ja musiikin.