Enää ei kiusaa pakkanen eikä pöly – Ruotimo sai laajennuksen

Mäntyharjun moottorikerholaiset ovat jälleen näyttäneet talkoovoimaansa, nyt huoltorakennuksen laajentamisen merkeissä.

Ruotimon moottoriurheilukeskus saa laajennuksen myötä uuden keittiön, suihkut ja vessat, mukaan lukien invavessan.

– Vesistö on lähellä, joten maahan ei imeytetä mitään jätevesiä, vaan kaikki menee umpisäiliöihin, tähdentää työmaasta vastaava Tomi Himanen.

Uuteen osaan tulee kaksi avoterassia, rakennuksen molemmin puolin. Terasseilta avautuvat myynti- ja tarjoiluluukut keittiöön. Kokonaispinta-alaa työmaalla on noin 78 neliötä.

Kilpailujen olosuhteita haluttiin parantaa telttojen epäkäytännöllisyyden takia.

– Kun tulimme tänne varhain aamulla järjestämään crosskart-kisoja, oli 20 astetta pakkasta. Hellesäällä taas kiusaa kaikkialla lentävä hiekkapöly, kertoo Himanen.

– Ravintolatoiminnan kannalta oli ongelmallista, kun kahvivesikin meinasi jäätyä. Silloin löimme päät yhteen ja päätimme laajentaa, kertoo kerhon teltta- ja ralliasioista vastaava Timo Mäntynen.

Työt Ruotimolla alkoivat juhannuksen jälkeen. Omenapuut siirrettiin työmaan tieltä odottamaan uudelleen istuttamista. Myös rannan grillikatosta tullaan siirtämään.

Viime perjantaina laajennukseen valettiin betonilattia. Betoni ostettiin Maarakennus Suutariselta ja työn teki mäntyharjulainen, Osmo Lamposen Oslam ky.

Moottorikerho on hakenut EU:n maaseutuohjelmasta rahoitusta hankkeelleen, jonka budjetti on 152 000 euroa. EU-rahoituksen osuus on maksimissaan 50 000 euroa, ja talkootyön osuus on noin 32 000 euroa. Summa sisältää yli 2 000 tuntia talkoita.

Veej´jakaja-alueelta on jo tullut myönteinen päätös ja päätöstä ely-keskukselta odotellaan saapuvaksi piakkoin.

– Hankkeelle piti keksiä jokin nimi anomusta varten. Virallinen nimi on Ruotimon ruokahuolto ja sen seuraukset, nauraa Himanen.

Tarkkaa aikataulua ei ole asetettu, mutta valmista on toivottu olevan viimeistään ensi vuonna, jolloin Mäntyharjun Moottorikerho viettää 60-vuotispäiviään.