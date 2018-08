Ranch Kelly menestyi taas – mäntyharjulaistamma jäämässä eläkkeelle tämän kauden jälkeen

Mäntyharjulaisen Anne Luttisen omistama ja valmentama Ranch Kelly jatkaa hurjaa menoaan. Hevonen juoksi tiistaina Ruotsin Solvallassa tammojen Euroopan mestaruuskisoissa Hannu Torvisen ohjastamana kakkoseksi tienaten reilut 43 000 euroa.

– Aivan älytön juttu, vuoden paras esitys, Anne Luttinen hehkutti keskiviikkoaamuna Ruotsista.

Ranch Kellyn ja Torvisen taktiikka oli tuttu: alku kevyttä menoa ja lopussa luukut auki. Kelly nousi viimeisellä kierroksella takamatkalta, mutta joutui toiseksi viimeisessä kaarteessa italialaisohjastaja Pietro Gubellinin häiritsemäksi. Italialainen sai tempustaan sakot ja 11 päivän ajokiellon.

– Se taklasi Kellyä, mutta Hannu selvisi tilanteesta lopulta hyvin. Jos matkaa maaliin olisi ollut 50-100 metriä lisää, niin Kelly olisi ollut kärjessä, Luttinen arvioi.

Luttisen ja Ranch Kellyn syksyn suunnitelmissa on ajaa tulevan lauantaina Tammavaltikka-kisa Forssassa ja siirtyä sen jälkeen kisaamaan Ruotsiin. Suomen tammakisat nimittäin loppuvat ensi viikonloppuun, Luttinen kertoo.

– Tämä on itselle ainutlaatuinen mahdollisuus ja olen ottamassa töistä vapaata. Täällä Ruotsissa tammalähtöjä on joka kuukausi. Saan tehdä tätä hommaa vähän aikaa ja palaan sitten taas virkatyöni pariin, Luttinen suunnittelee.

Ranch Kellylle kuluva syksy on näillä näkymin kisamielessä sen viimeinen. 10-vuotiaan tamman elo jatkuu ensi vuonna mitä todennäköisimmin varsomispuuhissa.

– Täällä Menhammarin tilalla olisi mahtavia oreja, joista voisi löytyä Kellylle sulhanen. Näillä näkymin Kelly siirtyykin siitokseen tämän kauden jälkeen.

– 10-vuotta ei sinänsä ole mikään yläraja, mutta en ala Kellyn kanssa tekemään mitään väkisin, Luttinen kaavailee.