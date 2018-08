Veera selvisi kuin ihmeen kaupalla Linnanmäen onnettomuudesta – odottaa jo pääsyä hevosen selkään

Mäntyharjulaisen Veera Hämäläisen viimeiset puolitoista viikkoa ovat olleet melkoista menoa. Viime maanantaina iloinen huvipuistopäivä Helsingin Linnanmäellä keskeytyi dramaattisesti hänen pudottuaan Mustekala-laitteesta kesken sen ajon.

Nuoren mäntyharjulaistytön lisäksi kyydissä laitteen viereisessä vaunussa olivat veli Veeti ja hänen kaverinsa. Hämäläinen putosi Mustekalasta betonikivetykselle laitteen jatkaessa vielä pyörimistä hänen yläpuolellaan.

Onnettomuus aiheutti Hämäläiselle vasemman käden ja kolmen rintarangan nikaman murtumisen. Ainekset onnettomuudessa olivat kuitenkin paljon pahempaan, kertoo Veeran isä Tapio Hämäläinen

– Veeran ja yliajaneiden vaunujen välissä oli mittaa vain 30-40 senttimetriä. Jos hän olisi noussut ylös, seuraukset olisivat voineet olla kohtalokkaat, Tapio Hämäläinen toteaa.

Reilu viikko onnettomuuden jälkeen Veera aloitti normaalisti koulunsa Kirkonkylän koulussa. Itse asiassa kouluun pääsy oli Veeran yksi ensimmäisistä huolista onnettomuuden jälkeenkin.

– Koulussa on ollut mukava olla, Veera Hämäläinen toteaa.

Mutta miten ihmeessä lapsen putoaminen 33 vuotta luotettavasti toimineesta laitteesta on ylipäätään mahdollista? Hämäläiset uskovat, että onnettomuuden syynä on auki jäänyt turvapuomi. Veera Hämäläinen kertoo itse laittaneensa puomin alas laitteeseen astuessaan.

– Otin puomin käteen ja laitoin sen paikoilleen. Se jäi kuitenkin vähän löysälle, Veera Hämäläinen muistelee.

Hämäläisten mukaan huvipuiston laitetyöntekijä kävi tarkistamassa puomin ennen laitteen liikkelle lähtöä. He kuitenkin uskovat, ettei puomi ehtinyt koskaan loksahtaa lukkoon ennen laitteen käynnistymistä.

– Veera pysyi kyydissä niin pitkään, kun hän jaksoi painaa puomia alaspäin. Kun voimat loppuivat, puomi nousi ilmeisesti auki ääriasentoon ja Veera tippui siitä reiästä, mistä laitteeseen mennään kyytiinkin, äiti Mia Hämäläinen uskoo.

Linnanmäen versio tapahtuneesta on erilainen. Toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo, ettei huvipuisto ole löytänyt laitteesta minkäänlaista vikaa. Adlivankin mukaan paikalla ollut huvipuistotyöntekijä tarkasti Veeran puomin ennen sen liikkeellelähtöä nykimällä.

– Kukaan ei ole pystynyt todentamaan, että puomi olisi auennut tai olisi ollut ylipäätään auki. Emme ole pystyneet myöskään toistamaan sellaista vikaa, että puomi aukeaisi kesken sen ajon. Tapaus on siinä mielessä hämmästyttävä, ettei tähän ole löytynyt selkeää syytä.

Turvakameroistakaan ei tapauksen lopullisessa selvittämisessä ole apua, sillä yksikään kamera ei ollut suunnattuna itse laitteeseen onnettomuushetkellä. Kukaan paikalla olleista ei myöskään ole kertonut nähneensä itse Veeran putoamista laitteesta. Putoaminen on kuitenkin tosiasia, mutta tarkka syy siihen on epäselvä, Adlivankin sanoo.

– Olemme äärimmäisen pahoillamme tapahtuneesta ja otamme vastuun Veeran loukkaantumisesta, hän painottaa.

Myöskään Hämäläisistä kukaan ei todistanut Veeran tippumista. Perheen ensimmäiset muistikuvat onnettomuuden jälkeisistä tapahtumista ovat, kun joku huusi yhden kyydissä olleen pudonneen laitteesta.

– Laite ehti mennä ympäri varmaankin kolme kierrosta. Muistan nähneeni Veeran ainakin pari kertaa ylimmällä kohdalla kyydissä. Sen jälkeen kuului huuto, että yksi on tippunut, pysäyttäkää laite, Mia Hämäläinen kertoo.

– Sen jälkeen me havahduimme tilanteeseen. Huomasin maassa maanneen vaatteista, että se on Veera. Silloin juoksin aitojen yli laitealueelle ja huusin Veeralle, että pysy matalana. Pelkäsimme koko ajan, että hän nousee ylös, Tapio Hämäläinen kertaa.

Hämäläisten mukaan tilanne lamaannutti Linnanmäen henkilökunnan, eikä kukaan paikalla olleista kolmesta laitetyöntekijästä pystynyt tekemään mitään.

– He menivät paniikkiin. Yksi ei pystynyt tekemään mitään ja toinen meni itkemään laitekoppiin. Tapio pelasti siinä tilanteessa paljon, Mia Hämäläinen sanoo.

– Se (paniikki) on siinä tilanteessa toisaalta ihan ymmärrettävää. Tärkeintä tilanteessa oli vain se, ettei Veera nouse ylös, Tapio Hämäläinen lisää.

Veera Hämäläinen kertoo muistavansa tilanteesta juuri isänsä huudot. Hän pysyikin tilanteessa makuuasennossa kivuista huolimatta. Veeti-veljen mukaan hänen vaununsa ehti mennä Veeran ylitse kaksi kertaa. Sitten laite pysähtyi ja Veera pääsi turvaan.

– Helpotus oli suuri, kun huomasin, että Veeran kädet ja jalat liikkuvat normaalisti. Ihmehän tilanteessa on se, ettei hänelle tullut naarmuakaan päähän, Tapio Hämäläinen sanoo.

Sairaalan tutkimuksissa selvisi, että Veeralta murtui rytäkässä vasen käsi ja kolme rintarangan nikamaa. Käsi leikattiin onnettomuuden jälkeen ja siihen tehtiin samalla luunsiirto.

– Toivotaan, ettei onnettomuudesta jäisi pidempiaikaisia muistoja, äiti Mia Hämäläinen sanoo.

Tällä hetkellä tapaturman suurin kysymysmerkki on siis se, kuinka Veeran putoaminen laitteesta oli ylipäätään mahdollista. Tapausta selvitettään edelleen paitsi Linnanmäen oman väen kesken, myös poliisin toimesta. Se selvittää, onko onnettomuudessa syyllistytty esimerkiksi vammantuottamukseen.

Tapio Hämäläistä harmittaa, ettei kukaan tullut kuvanneeksi laitetta sen pysähtymisen jälkeen.

– Näin jälkikäteen ajateltuna tilanteesta olisi pitänyt ottaa valokuvia. Toki siinä oli ensimmäisenä mielessä Veeran kunto.

Linnanmäen toimitusjohtajan mukaan jokaisen vaunun turvapuomit avautuivat ja nousivat ylös laitteen pysähdyttyä. Tässä mielessä jälkikäteen otetuista valokuvista ei olisi apua sen selvittämiseen, oliko Veeran vaunun turvapuomi auki ajon aikana.

– Mutta kyllähän asia niin on, että jos turvalaite toimii ja on kiinni, niin ei siitä pitäisi silloin päästä pois, hän lisää.

– Käytännössä onnettomuuksiin on kolme vaihtoehtoa. Laiterikko, henkilökunnan virhe tai laitteessa olijan oma toiminta. Emme ole pystyneet todentamaan yhtäkään näistä. Sen takia asiassa on käynnissä ulkopuolinen tutkinta. Pohdimme myös turvavöiden asentamista laitteeseen, vaikkei niitä ole maailmalla muissa vastaavissa laitteissa., Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin toteaa.

Entäpä sitten Veeran tämänhetkinen kunto? Missä voimissa hän on viikon jälkeen onnettomuudesta ja leikkauksesta? Isompia kipuja ei kuulemma ole ja nuori neiti odottaakin kovasti pääsevänsä lempiharrastuksen, eli ratsastuksen pariin.

Tilaa Pitäjänuutiset tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä!